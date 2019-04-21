Зеленский ответил, останется ли Луценко на посту генпрокурора

Сразу после объявления результатов экзит-пола, лидер голосования Владимир Зеленский, провел короткую пресс-конференцию для журналистов. Там ответил на несколько важных вопросов. Одно из заявлений была о том, что ключевые должности во власти займут новые лица.

По данным результата экзит-пола, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, получил 73% поддержки украинцев. Читайте также: Экзит-пол на выборах президента Украины-2019: известны результаты голосования В ответ на вопрос журналиста, останется ли Юрий Луценко в должности генерального прокурора, Владимир Заленский ответил: Луценко это старая команда. Мы будем назначать новых людей. И это касается не только Луценко. Читайте также: Выборы президента Украины-2019: официальные результаты Реакция штаба Зеленского результатов выборов: