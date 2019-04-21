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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ В ШРИ-ЛАНКЕ

      Зеленский ответил, останется ли Луценко на посту генпрокурора

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      Останется ли Луценко на посту генпрокурора
      Останется ли Луценко на посту генпрокурора / GETTY IMAGES

      Сразу после объявления результатов экзит-пола, лидер голосования Владимир Зеленский, провел короткую пресс-конференцию для журналистов. Там ответил на несколько важных вопросов. Одно из заявлений была о том, что ключевые должности во власти займут новые лица.

      По данным результата экзит-пола, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, получил 73% поддержки украинцев.

      Читайте также: Экзит-пол на выборах президента Украины-2019: известны результаты голосования

      В ответ на вопрос журналиста, останется ли Юрий Луценко в должности генерального прокурора, Владимир Заленский ответил:

      Луценко это старая команда. Мы будем назначать новых людей. И это касается не только Луценко.

      Читайте также: Выборы президента Украины-2019: официальные результаты

      Реакция штаба Зеленского результатов выборов:

       

      blog_ava
      Экзит-пол на выборах президента Украины-2019: известны результаты голосования
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      Теги: Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Юрий Луценко
      Источник: 24 канал
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