Зеленский ответил, останется ли Луценко на посту генпрокурора
Сразу после объявления результатов экзит-пола, лидер голосования Владимир Зеленский, провел короткую пресс-конференцию для журналистов. Там ответил на несколько важных вопросов. Одно из заявлений была о том, что ключевые должности во власти займут новые лица.
По данным результата экзит-пола, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, получил 73% поддержки украинцев.
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В ответ на вопрос журналиста, останется ли Юрий Луценко в должности генерального прокурора, Владимир Заленский ответил:
Луценко это старая команда. Мы будем назначать новых людей. И это касается не только Луценко.
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Реакция штаба Зеленского результатов выборов: