Зеленський відповів, чи залишиться Луценко на посаді генпрокурора

Одразу після оголошення результатів екзит-полу, лідер голосування Володимир Зеленський, провів коротку прес-конференцію для журналістів. Там відповів на кілька важливих питань. Одна із заяв була про те, що ключові посади у владі займуть нові обличчя.

За даними результату екзит-полу, кандидат у президенти України Володимир Зеленський, отримав 73% підтримки українців.

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У відповідь на запитання журналіста, чи залишиться Юрій Луценко на посаді генерального прокурора, Володимир Заленський відповів:

Луценко це стара команда. Ми будемо призначати нових людей. І це стосується не тільки Луценка.

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Реакція штабу Зеленського на результати виборів:

Хто перемагає у другому турі за даними екзитполу, дивіться інфографіку:



Хто переміг на виборах президента України 2019 – інфографіка