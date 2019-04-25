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      Топ-мифы о языковом законе и как будет на самом деле

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      Кто навевает мифы о радикализме языкового закона, кому выгодно ругать общество. Когда ВРУ рассмотрит постановления "Оппозиционного блока" против закона о государственном языке. Как закон повлияет на топ-чиновников и через сколько лет он даст первые результаты. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала одна из инициаторов закона Ирина Подоляк.

      Мы не радикализируем: как сделать так, чтобы закон соблюдали

      "Только просвещение и только любовь. Потому что мы видим: в очередной раз пытаются закон о государственном языке инструментализировать и использовать его как скальпель, который не лечит, а который травмирует. И это используют враги украинской государственности. Используют этот инструмент, собственно, для того, чтобы разделить и властвовать", – отметила Подоляк.

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      По ее словам, те же, которые писали этот законопроект, конструировали его, пользовались совсем другой целью и совсем другими намерениями – благими намерениями. "Мы понимаем ту реальность, которая есть в Украине. Мы понимаем, что на протяжении десятков лет Украина была русифицирована с одной стороны, и с другой стороны – государство не предпринимало никаких реальных шагов для того, чтобы украинский язык укреплять и развивать его", – добавила нардеп.

      Она подчеркнула: "И поэтому мы имеем такую ситуацию, которая есть. Она не является типичной для любой другой страны Европы, например. Поэтому мы не можем даже сравнивать украинскую ситуацию с польской или даже французской, с литовской... Возможно, с ситуацией в балтийских странах мы можем сравнивать, потому что они тоже были ограждены Россией на протяжении десятков лет".

      И поэтому мы осознаем эту реальность. И мы не хотим еще более радикализировать общество и вбрасывать конфликты. А, собственно, наши оппоненты, то бишь скорее не оппоненты, а враги... им безразлично, что там написано в этом законе. Им закон о государственном языке не нужен в любом виде как таковой, в принципе. И поэтому вся эта риторика, которую "Вилкулы, бойки, новинские" выдают в информационное пространство, не соответствует реальности. Этого нет в законе. Там нет никаких запретов. Людям создаются возможности для изучения украинского языка,
      – отметила Подоляк.

      Она отметила, что те люди, которые говорят на любом другом языке – венгерском, румынском, русском, крымско-татарском – и которые его используют в нормальной ежедневной жизни, они и будут это продолжать делать дальше.

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      "Вот такая объективная реальность. Те люди, которые хотят делать в Украине карьеру – в органах местного самоуправления, в государственных органах власти, на государственных предприятиях – это естественно, что они должны знать украинский язык", – подытожила нардеп.

      Языковых инспекторов в Украине не будет

      В новом законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который приняла Верховная Рада, нет отдельного пункта о так называемых "языковых инспекторах".

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      "Мы убрали языковых инспекторов еще в первом чтении, то есть ко второму чтению их уже не было. Зато в других государствах, например, в Эстонии языковые инспекторы есть. В нашем обществе это вызвало дополнительный резонанс", – пояснила Подоляк.

      По ее словам, люди не зная, не читая о функциях языковых инспекторов, начали возмущаться, поэтому они были вынуждены убрать такой пункт из закона.

      Есть организация – Национальная комиссия по вопросам государственного языка, которая будет заниматься согласованием правописания, развитием терминологии и отвечать за вертификацию тех людей, которым нужно это будет для карьеры,
      – рассказала депутат.

      Она добавила, что сертификаты не касаются профессий среднего звена. К примеру, врачам достаточно будет подтвердить свой уровень владения украинским языком аттестатом о среднем образовании. Если они не изучали в школе украинский язык, то тогда они смогут сдать тест и получить сертификат.

      Какую функцию должны были выполнять языковые инспекторы?
      В первой редакции законопроекта было предусмотрено, что в Украине заработают языковые инспекторы. Это люди, которые имели право штрафовать за нарушение определенных законом требований обязательного применения государственного языка.

      Инспекторы могли наведаться с проверками, к примеру, к чиновнику или в киоск с прессой, о которых поступила жалоба о нарушении ими норм языкового закона.

      Когда ВРУ рассмотрит постановление "Оппозиционного блока" против языкового закона

      Подоляк напомнила, что закон о языке еще не подписан Председателем ВРУ, потому что представители "Оппозиционного блока" не зарегистрировали альтернативный законопроект, а два постановления ВРУ о том, чтобы отменить результаты голосования.

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      По ее словам, эти постановления, действительно, должны быть рассмотрены. "Думаю, они будут рассмотрены безотлагательно, то есть завтра (26 апреля – 24 канал). Надеюсь и верю, что депутаты не поддержат эти постановления. И после этого Председатель ВРУ будет иметь уже право этот законопроект подписать и направить его президенту", – рассказала Подоляк.

      Затем его должен подписать президент. И я надеюсь, что он его не ветирует, потому что все пожелания администрации действующего президента были учтены при подготовке этого законопроекта ко второму чтению. Поэтому, в принципе, настрой оптимистичный,
      – спрогнозировала нардеп.

      "Надеемся, что где-то в середине мая уже этот закон будет опубликован в "Голосе Украины". Сейчас вносятся технико-юридические правки. Уже свели вместе весь текст в связи с большим количеством этих поправок, над которыми работали практически месяц. Надеюсь, тоже в ближайшее время после обработки юридическим управлением ВРУ, после вычитки и после редактуры он будет опубликован", – пояснила Подоляк.

      Как повлияет на топ-чиновников новый закон о языке

      Согласно новому закону о государственном языке в Украине создадут специальную Нацкомиссию. Она будет организовывать и проводить экзамен на уровень владения украинским, по результатам которого будет выдавать соответствующие сертификаты. Перечень людей, которым требуется сертифицирование, будет четко указан в законе. Среди них, в частности, государственные служащие.

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      Народный депутат отметила, что ни один закон не имеет обратного действия. Арсен Аваков, например, уже сейчас публично в Верховной Раде, на пресс-конференциях или на официальных мероприятиях старается говорить на украинском. Журналистка 24 канала спросила Ирину Подоляк, каким образом можно влиять на тех топ-чиновников, которые не владеют государственным языком и привела к примеру министра внутренних дел Арсена Авакова.

      Это не может быть предметом издевательств. Это требует поддержки и уважения. Надо понимать: человек жил в определенных обстоятельствах, он пытается усовершенствоваться,
      – подчеркнула она.

      По ее словам, чтобы претендовать на государственную должность в следующем правительстве, тем, кто недостаточно владеет украинским, придется нанять себе учителя. Тогда такой человек может углубить свои знания государственного языка, сдать экзамены и получить соответствующий сертификат.

      "Пока это можно сделать приватно. Ведь осенью у нас еще не заработают все институты. Полгода уйдет только на создание Нацкомиссии по вопросам государственного языка (будет заниматься согласованием правописания, развитием терминологии, будет отвечать за сертифицирование) и института уполномоченного по защите государственного языка", – пояснила Подоляк.

      И добавила, что очень многие нормы закона о языке вступают в действие в срок от 1,5 до 3 лет – чтобы эту специфическую украинскую ситуацию сделать менее нервной для людей.

      Через сколько лет закон о языке даст первые результаты

      Верховная Рада приняла закон о функционировании украинского языка. За законопроект проголосовали 278 нардепов. Однако для того, чтобы на улицах городов заговорили на украинском языке, нужно более 10 лет.

      Такое мнение в прямом эфире 24 канала выразила первый заместитель председателя комитета по вопросам культуры и духовности Ирина Подоляк.

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      "Если нас интересует ситуация, что мы выйдем на улицу в Киеве и нас окружает украиноязычное население. То это не быстрее, чем за 10-15 лет", – сказала депутат.

      Если мы говорим об органах государственной власти, о сфере обслуживания, то это 5-7 лет,
      – заявила народный депутат Ирина Подоляк.

      "Такова наша реальность и нам надо самих себя спросить, хотим ли мы давать пищу национал-радикалам и врагам Украины. Если нашей целью является сохранить украинский язык и дать возможность людям его использовать, то должны понимать, что на все нужно время", – подытожила депутат.

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      Теги: Новости Украины Украинский язык языковый вопрос Законодательство Верховная Рада Оппозиционный блок
      Источник: 24 канал
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