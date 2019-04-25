Топ-мифы о языковом законе и как будет на самом деле

Кто навевает мифы о радикализме языкового закона, кому выгодно ругать общество. Когда ВРУ рассмотрит постановления "Оппозиционного блока" против закона о государственном языке. Как закон повлияет на топ-чиновников и через сколько лет он даст первые результаты. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала одна из инициаторов закона Ирина Подоляк.

Мы не радикализируем: как сделать так, чтобы закон соблюдали

"Только просвещение и только любовь. Потому что мы видим: в очередной раз пытаются закон о государственном языке инструментализировать и использовать его как скальпель, который не лечит, а который травмирует. И это используют враги украинской государственности. Используют этот инструмент, собственно, для того, чтобы разделить и властвовать", – отметила Подоляк.

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По ее словам, те же, которые писали этот законопроект, конструировали его, пользовались совсем другой целью и совсем другими намерениями – благими намерениями. "Мы понимаем ту реальность, которая есть в Украине. Мы понимаем, что на протяжении десятков лет Украина была русифицирована с одной стороны, и с другой стороны – государство не предпринимало никаких реальных шагов для того, чтобы украинский язык укреплять и развивать его", – добавила нардеп.

Она подчеркнула: "И поэтому мы имеем такую ситуацию, которая есть. Она не является типичной для любой другой страны Европы, например. Поэтому мы не можем даже сравнивать украинскую ситуацию с польской или даже французской, с литовской... Возможно, с ситуацией в балтийских странах мы можем сравнивать, потому что они тоже были ограждены Россией на протяжении десятков лет".

И поэтому мы осознаем эту реальность. И мы не хотим еще более радикализировать общество и вбрасывать конфликты. А, собственно, наши оппоненты, то бишь скорее не оппоненты, а враги... им безразлично, что там написано в этом законе. Им закон о государственном языке не нужен в любом виде как таковой, в принципе. И поэтому вся эта риторика, которую "Вилкулы, бойки, новинские" выдают в информационное пространство, не соответствует реальности. Этого нет в законе. Там нет никаких запретов. Людям создаются возможности для изучения украинского языка,

– отметила Подоляк.

Она отметила, что те люди, которые говорят на любом другом языке – венгерском, румынском, русском, крымско-татарском – и которые его используют в нормальной ежедневной жизни, они и будут это продолжать делать дальше.

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"Вот такая объективная реальность. Те люди, которые хотят делать в Украине карьеру – в органах местного самоуправления, в государственных органах власти, на государственных предприятиях – это естественно, что они должны знать украинский язык", – подытожила нардеп.

В новом законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который приняла Верховная Рада, нет отдельного пункта о так называемых "языковых инспекторах".

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"Мы убрали языковых инспекторов еще в первом чтении, то есть ко второму чтению их уже не было. Зато в других государствах, например, в Эстонии языковые инспекторы есть. В нашем обществе это вызвало дополнительный резонанс", – пояснила Подоляк.

По ее словам, люди не зная, не читая о функциях языковых инспекторов, начали возмущаться, поэтому они были вынуждены убрать такой пункт из закона.

Есть организация – Национальная комиссия по вопросам государственного языка, которая будет заниматься согласованием правописания, развитием терминологии и отвечать за вертификацию тех людей, которым нужно это будет для карьеры,

– рассказала депутат.

Она добавила, что сертификаты не касаются профессий среднего звена. К примеру, врачам достаточно будет подтвердить свой уровень владения украинским языком аттестатом о среднем образовании. Если они не изучали в школе украинский язык, то тогда они смогут сдать тест и получить сертификат.

Какую функцию должны были выполнять языковые инспекторы?

В первой редакции законопроекта было предусмотрено, что в Украине заработают языковые инспекторы. Это люди, которые имели право штрафовать за нарушение определенных законом требований обязательного применения государственного языка.



Инспекторы могли наведаться с проверками, к примеру, к чиновнику или в киоск с прессой, о которых поступила жалоба о нарушении ими норм языкового закона.

Когда ВРУ рассмотрит постановление "Оппозиционного блока" против языкового закона

Подоляк напомнила, что закон о языке еще не подписан Председателем ВРУ, потому что представители "Оппозиционного блока" не зарегистрировали альтернативный законопроект, а два постановления ВРУ о том, чтобы отменить результаты голосования.

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По ее словам, эти постановления, действительно, должны быть рассмотрены. "Думаю, они будут рассмотрены безотлагательно, то есть завтра (26 апреля – 24 канал). Надеюсь и верю, что депутаты не поддержат эти постановления. И после этого Председатель ВРУ будет иметь уже право этот законопроект подписать и направить его президенту", – рассказала Подоляк.

Затем его должен подписать президент. И я надеюсь, что он его не ветирует, потому что все пожелания администрации действующего президента были учтены при подготовке этого законопроекта ко второму чтению. Поэтому, в принципе, настрой оптимистичный,

– спрогнозировала нардеп.

"Надеемся, что где-то в середине мая уже этот закон будет опубликован в "Голосе Украины". Сейчас вносятся технико-юридические правки. Уже свели вместе весь текст в связи с большим количеством этих поправок, над которыми работали практически месяц. Надеюсь, тоже в ближайшее время после обработки юридическим управлением ВРУ, после вычитки и после редактуры он будет опубликован", – пояснила Подоляк.