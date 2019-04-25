Кто не проголосовал за закон о государственном языке: список

Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". За соответствующее решение проголосовали 278 народных депутатов.

Парламент начал рассмотрение документа еще 28 февраля. За это время депутаты одобрили или отклонили 2065 поправок с 2082.

Читайте также: Закон о государственном языке: кто и где должен будет говорить на украинском

Против исторического закона проголосовали 38 депутатов, еще 25 не голосовали, а 7 воздержались от голосования.

Депутаты, которые проголосовали против закона о государственном языке

Внефракционные депутаты:

Бойко Ю.А.

Дунаев С.В.

Иоффе Ю.Я.

Левочкин С.В.

Мураев Е.В.

Депутаты фракции партии "Оппозиционного блока":

Балицкий Е.В.

Белый А.П.

Воропаев Ю.М.

Гусак В.Г.

Добкин М.М.

Киселев А.Н.

Колесников Д.В.

Ларин С.Н.

Мартовицкий А.В.

Мирный И.М.

Мароко Ю.М.

Нимченко В.И.

Павлов К.Ю.

Скорик М.Л.

Шенцев Д.А.

Бахтеева Т.Д.

Вилкул А.Ю.

Гальченко А.В.

Долженков А.В.

Кивалов С.В.

Казак Т.Р.

Королевская Н.Ю.

Левочкина Ю.В.

Матвиенков С.А.

Мирошниченко Ю.Р.

Нечаев А.И.

Новинский В.В.

Папиев М.М.

Сажко С.М.

Шпенов Д.Ю.

Шуфрич Н.И.

Депутаты группы "Партия Возрождения":

Гуляев В.А.

Киссе А.И.

Читайте также: На жаль или нажаль: как хорошо вы знаете украинский язык?

Депутаты, которые воздержались от голосования за закон о государственном языке

Депутаты фракции "Блок Петра Порошенко":

Макарьян Д.Б.

Тимиш Г.И.

Внефракционные депутаты:

Балога И.И.

Балога В.И.

Безбах Я.Я.

Депутаты группы "Партия Возрождения":

Ильюк А.А.

Писаренко В.В.

Отметим, что многие политики и известные люди Украины одобрили принятие закона о государственном языке. Что они думают о новом законе – читайте в нашем материале.



Закон о государственном языке: что изменится