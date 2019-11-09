На жаль или нажаль: как хорошо вы знаете украинский язык?

9 ноября уже более 20 лет в нашей стране отмечают День украинской письменности и языка. Эта дата выбрана неслучайно – именно в этот день православная церковь чтит память Преподобного Нестора-Летописца.

Нестор Летописец был монахом Киево-Печерского монастыря, первым древнерусским писателем и летописцем. Именно его считают одним из авторов "Повести временных лет", также его перу принадлежат жития князей Бориса и Глеба, Феодосия Печерского.

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На протяжении многих веков украинский язык подвергался притеснениям со стороны различных государств – в зависимости от того, под чьей властью оказывалась Украины. Однако теперь украинский язык имеет государственный статус и получил импульс для своего дальнейшего развития.

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