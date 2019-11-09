На жаль чи нажаль: як добре ви знаєте українську мову?

9 листопада вже понад 20 років у нашій країні відзначають День української писемності та мови. Ця дата обрана невипадково – саме в цей день православна церква вшановує пам'ять Преподобного Нестора-Літописця.

Нестор Літописець був монахом Києво-Печерського монастиря, першим давньоруським письменником і літописцем. Саме його вважають одним із авторів "Повісті минулих літ", також його перу належать житія князів Бориса і Гліба, Феодосія Печерського.

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Упродовж багатьох століть українська мова зазнавала утисків з боку різних держав – залежно від того, під чиєю владою опинялася Україна. Однак тепер українська мова має державний статус та отримала імпульс для свого подальшого розвитку.

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