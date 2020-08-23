Зі словника "Старих і незрозумілих слів" ми обрали 11 цікавих і маловідомих слів. Про їх значення – читайте в нашому матеріалі.

Редакція 24 каналу зробила підбірку цікавих старих слів, які ви могли навіть не чути! Читайте також 10 українських слів, значення яких вас здивують 11 незрозумілих слів та їх значення Коли наші предки хотіли зробити висновок, так би мовити, вони вживали слово "убо", яке означає "отже" або "так". А якщо ж десь застрягали, то говорили "углебнули". Ростырк – незгода.

Незгоду могли називати ростирк / Фото Vera Arsic, Pexels Росытити щось – це розбавляти. До голови села звертались через якийсь пря, тобто спір. Поущати означає заохочувати або перекопувати. А ось слово "позорище" означає не позор, а видовище чи взагалі зборище. Отримати від когось наказ – це звичне діло, але наші предки називали це ординанс. Одесную – праворуч. Лямент було чути дуже часто на похоронах, адже це означає плач і голосіння. Кошула – це сорочка.

Те, що зараз для нас сорочка, раніше могли називати кошула / Фото Andreea Pop, Unsplash