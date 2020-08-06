Часом трапляється, що в розмові чи літературі ми помічаємо незрозумілі слова, які треба гуглити. Ми зробили для вас підбірку незвичних українських слів, значення яких ви могли не знати.

Детальніше, що означають слова герць, притичина чи блават – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Значення українських слів

Герць

Це слово означає двобій, поєдинок.

Бузувір

Це людина, яка виявляє крайню релігійну нетерпимість. Інакші ж варіанти: запеклий фанатик, зла, жорстока людина.

Притичина

Притичиною називають перешкоду, заваду або пригоду.

Перебендя

Так називали вередливу, капризну людину. Ще інакше значення: людина, яка вміє весело, дотепно про щось розповідати.

Блават

Це волошка, або ще так називали шовкову тканину блакитного кольору, шовк.



Волошка або блават / Фото: agroklassiksnab

Ринва

Це труба або жолоб, що використовується для стікання води.

Ґевал

Так називали незграбну, грубу чи некультурну людину.

Свічадо

Це або дзеркало, або підвісний свічник.



Дзеркало в Україні ще називають свічадо / Фото: titanchik

Кавалок

Кавалок – це частина від чогось цілого, шматок. Зазвичай, це слово не вживається в літературній мові, але в розмові його використовують для яскравого вираження побуту.

Легіт

Так називають легкий приємний вітерець.

Ось тепер ви знаєте значення цих слів, але можете запропонувати пограти своїм друзям чи рідним. Чи вгадають вони?



Відгадай значення українських слів / Ілюстрація 24 каналу



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