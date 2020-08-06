Порой случается, что в разговоре или литературе мы замечаем непонятные слова, которые надо гуглить. Мы сделали для вас подборку необычных украинских слов, значения которых вы могли не знать.

Подробнее, что означают слова герць, притичина или блават – читайте в материале 24 канала.

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Значение украинских слов

Герць

Это слово означает поединок, поединок.

Бузувір

Это человек, который проявляет крайнюю религиозную нетерпимость. Иные же варианты: ожесточенный фанатик, злой, жестокий человек.

Притичина

Так называют препятствие, помеху или приключение.

Перебендя

Так называли капризного, капризного человека. Еще другое значение: человек, который умеет весело, остроумно о чем-то рассказывать.

Блават

Это василек, или еще так называли шелковую ткань голубого цвета, шелк.

Василек или блават / Фото: agroklassiksnab

Ринва

Это труба или желоб, используемый для стекания воды.

Ґевал

Так называли неуклюжего, грубого или некультурного человека.

Свічадо

Это либо зеркало, либо подвесной подсвечник.

Зеркало в Украине еще называют светильник / Фото: titanchik

Кавалок

Это часть от чего-то целого, кусок. Обычно, это слово не употребляется в литературном языке, но в разговоре его используют для яркого выражения быта.

Легіт

Так называют легкий приятный ветерок.

Вот теперь вы знаете значение этих слов, но можете предложить поиграть своим друзьям или родным. Угадают ли они?​

Отгадай значение украинских слов / Иллюстрация 24 канала

Ответы / Иллюстрация 24 канала