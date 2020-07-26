Вигуки українською: чим замінити англомовні слова
Ми копіюємо різні вигуки з інших мов, забувші рідні, українська! 24 канал зробив підбірку вигуків, які дійсно можуть прикрасити повсякденну розмову.
З англійської мови крім різних слів, ми запозичили ще й вигуки. Наприклад, "Вав!", "Упс!", "Кул!", "Демн!". Редакція 24 каналу пропонує ознайомитись зі списком українських вигуків, які краще пасують українській мові.
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Список українських вигуків
- Еге ж!
- Отакої! – емоційний вигук, коли людина відчуває здивування.
- Хай йому грець! – ще один емоційний вигук, який вживають, коли щось не виходить зробити, або щось впало.
- Агов! – вигук, яким можна звернути на себе увагу.
- Ги!
- Ой лишенько! – зазвичай вживають, коли трапляється щось погане, лихо приходить до хати.
- Пхе!
- Казна-що!
- Так отож!
- А бодай тобі! – свого роду лайливий вираз.
- Дзуськи! – цим вигуком відганяли котів ще у давні часи, але зараз його вживають й в інших випадках: "Дурний би Юрко показувати ворогам такий скарб! Дзуськи!" – Юрій Крук.
- Ич!
- Овва! – найчастіше вживають при вираженні здивування, сумніву, іронії.
- Трясця!
- Ось тобі й маєш!
- Отож-бо! – зазвичай так говорять, коли перемагають у суперечці.
Насправді їх набагато більше, ніж у нашій добірці. Адже українці дуже емоційні та люблять виражати свої думки за допомогою різних вигуків і колоритних слів.