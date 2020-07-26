Ми копіюємо різні вигуки з інших мов, забувші рідні, українська! 24 канал зробив підбірку вигуків, які дійсно можуть прикрасити повсякденну розмову.

З англійської мови крім різних слів, ми запозичили ще й вигуки. Наприклад, "Вав!", "Упс!", "Кул!", "Демн!". Редакція 24 каналу пропонує ознайомитись зі списком українських вигуків, які краще пасують українській мові.

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Список українських вигуків

Еге ж!

Отакої! – емоційний вигук, коли людина відчуває здивування.

Хай йому грець! – ще один емоційний вигук, який вживають, коли щось не виходить зробити, або щось впало.

Агов! – вигук, яким можна звернути на себе увагу.

Ги!

Ой лишенько! – зазвичай вживають, коли трапляється щось погане, лихо приходить до хати.

Пхе!

Казна-що!

Так отож!

А бодай тобі! – свого роду лайливий вираз.

Дзуськи! – цим вигуком відганяли котів ще у давні часи, але зараз його вживають й в інших випадках: "Дурний би Юрко показувати ворогам такий скарб! Дзуськи!" – Юрій Крук.

Ич!

Овва! – найчастіше вживають при вираженні здивування, сумніву, іронії.

Трясця!

Ось тобі й маєш!

Отож-бо! – зазвичай так говорять, коли перемагають у суперечці.

Насправді їх набагато більше, ніж у нашій добірці. Адже українці дуже емоційні та люблять виражати свої думки за допомогою різних вигуків і колоритних слів.