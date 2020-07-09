Зі словника "Старих і незрозумілих слів" ми зібрали слова на букву "и", які вже не використовують в українській мові, але колись їх використовували наші пращури.

У сучасній українській мові слова на літеру "и" – це правописний варіант загальновідомих слів на літеру "і", зазначає 24 канал. Читайте також Що пили українці: 5 цікавих фактів Сучасні слова на літеру "и": ива;

идол;

инжир;

индичина;

ирститися;

икатися;

иначий. Стародавні слова на літеру "и", значення яких ви навряд чи знаєте: Щоб не витрачати енергію на розмови, деякі слова були дуже короткими. Наприклад "и" – це не тільки літера, а ще так говорили замість займенників – його, він. Иде, идеже – де. Иж – що. Иже, яже, еже – який, яка, яке. Израда – зрада. Иле – скільки, настільки. Имати – полонити, брати. Ино – так, то. Интенція – намір, мета. Интрата – прибуток. Искусити – спробувати. Исполчитис(ь) – стати в бойовий порядок. Истязати – буквально "истязати запитаннями", тобто випитувати, спитати.