13 слів на букву "и" з забутої української мови
Зі словника "Старих і незрозумілих слів" ми зібрали слова на букву "и", які вже не використовують в українській мові, але колись їх використовували наші пращури.
У сучасній українській мові слова на літеру "и" – це правописний варіант загальновідомих слів на літеру "і", зазначає 24 канал.
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Сучасні слова на літеру "и":
- ива;
- идол;
- инжир;
- индичина;
- ирститися;
- икатися;
- иначий.
Стародавні слова на літеру "и", значення яких ви навряд чи знаєте:
- Щоб не витрачати енергію на розмови, деякі слова були дуже короткими. Наприклад "и" – це не тільки літера, а ще так говорили замість займенників – його, він.
- Иде, идеже – де.
- Иж – що.
- Иже, яже, еже – який, яка, яке.
- Израда – зрада.
- Иле – скільки, настільки.
- Имати – полонити, брати.
- Ино – так, то.
- Интенція – намір, мета.
- Интрата – прибуток.
- Искусити – спробувати.
- Исполчитис(ь) – стати в бойовий порядок.
- Истязати – буквально "истязати запитаннями", тобто випитувати, спитати.