13 слов на букву "и" из забытого украинского языка
Из словаря "Старых и непонятных слов" мы собрали слова на букву "и", которые уже не используют в украинском языке, но когда-то их использовали наши предки.
В современном украинском языке слова на букву "и" – это вариант правописания общеизвестных слов на букву "и", отмечает 24 канал.
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Современные слова на букву "и":
- "ива";
- "идол";
- "инжир";
- "индичина";
- "ирститися";
- "икаться";
- "иначий".
Древние слова на букву "и", значение которых вы вряд ли знаете:
- Чтобы не тратить энергию на разговоры, некоторые слова были очень короткими. Например "и" – это не только буква, а еще так говорили вместо местоимений – его, он.
- "Иде, идеже" – где.
- "Иж" – что.
- "Иже, яже, еже" – какой, какая, какое.
- "Израда" – измена.
- "Иле" – сколько, настолько.
- "Имати" – пленить, брать.
- "Ино" – да, то.
- "Интенция" – намерение, цель.
- "Интрата" – прибыль.
- "Искусити" – испытать.
- "Исполчитис(ь)" – стать в боевой порядок.
- "Истязать" – буквально "истязать вопросами", то есть выспрашивать, спросить.