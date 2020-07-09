Из словаря "Старых и непонятных слов" мы собрали слова на букву "и", которые уже не используют в украинском языке, но когда-то их использовали наши предки.

В современном украинском языке слова на букву "и" – это вариант правописания общеизвестных слов на букву "и", отмечает 24 канал. Читайте также Что пили украинцы: 5 интересных фактов Современные слова на букву "и": "ива";

"идол";

"инжир";

"индичина";

"ирститися";

"икаться";

"иначий". Древние слова на букву "и", значение которых вы вряд ли знаете: Чтобы не тратить энергию на разговоры, некоторые слова были очень короткими. Например "и" – это не только буква, а еще так говорили вместо местоимений – его, он. "Иде, идеже" – где. "Иж" – что. "Иже, яже, еже" – какой, какая, какое. "Израда" – измена. "Иле" – сколько, настолько. "Имати" – пленить, брать. "Ино" – да, то. "Интенция" – намерение, цель. "Интрата" – прибыль. "Искусити" – испытать. "Исполчитис(ь)" – стать в боевой порядок. "Истязать" – буквально "истязать вопросами", то есть выспрашивать, спросить.