Мы копируем разные междометия из других языков, забывая родные, украинские! 24 канал сделал подборку междометий, которые действительно могут украсить повседневную беседу.

Из английского языка помимо разных слов мы позаимствовали еще и междометия. Например, "Вав!", "Упс!", "Кул!", "Демн!". Редакция 24 канала предлагает ознакомиться со списком украинских междометий, которые лучше всего подходят украинскому языку.

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Список украинских междометий

Еге ж!

Отакої! – эмоциональный выкрик, когда человек испытывает удивление.

Хай йому грець! – еще одно выражение эмоций, которое употребляют, когда что-то не выходит сделать, или что-то упало.

Агов! – возглас, которым можно обратить на себя внимание.

Ги!

Ой лишенько! – обычно употребляют, когда случается что-то плохое, беда приходит в дом.

Пхе!

Казна-що!

Так отож!

А бодай тобі! – свого рода бранное выражение.

Дзуськи! – таким окриком отгоняли котов еще в древние времена, но сейчас его употребляют и в других случаях: "Дурний би Юрко показувати ворогам такий скарб! Дзуськи!" – Юрий Крук.

Ич!

Овва! – чаще всего употребляют при выражении удивления, сомнения, иронии.

Трясця!

Ось тобі й маєш!

Отож-бо! – обычно так говорят, когда побеждают в споре.

На самом деле их гораздо больше, чем в нашей подборке. Ведь украинцы очень эмоциональны и любят выражать свои мысли с помощью разных междометий и колоритных слов.