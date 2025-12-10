Такую информацию он сообщил во время заседания суда по апелляции на его меру пресечения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Что рассказал Коломойский о покушении на Миндича?

Игорь Коломойский заявил, что на украинского бизнесмена и фигуранта дела НАБУ о хищениях в "Энергоатоме" совершили покушение 28 ноября. Это произошло меньше чем через месяц после его бегства за границу.

Покушение на него было 28-го числа в Израиле. Попытка не состоялась, преступники арестованы. Слава Богу, что не произошло худшего. Тяжело ранили домработницу, но она выжила. Преступники перепутали дом,

– рассказал олигарх.