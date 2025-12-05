Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Центра противодействия коррупции.
Как Скороход могла быть причастна к делу Миндича?
Как отметили в ЦПК, 12 ноября при рассмотрении в ВАКС меры пресечения Дмитрию "Тенору" Басову прокурор САП зачитал фразу, которая и касалась нардепа.
Эти слова проливали первые лучи света на роль Анны Скороход в коррупционных схемах.
Я хочу, чтобы Скороход или Нагорняк написали депутатские (запросы. – Ред.). Запрос просто надо написать,
– именно эта цитата из материалов дела "Мидас" прозвучала в стенах ВАКС.
В то же время сама Анна Скороход еще в ноябре отрицала свое присутствие на "пленках Миндича" и любые обращения к ней со стороны других фигурантов.
В комментарии журналистам она заявила, что ни Миронюк, ни Басов не предлагали ей писать никаких запросов, поэтому она "не понимает, о чем идет речь" в цитате прокурора САП.
Считаю это информационным нападением со стороны представителей глобалистов и соросят в Украине, поскольку этот бред разносился исключительно на их информационных ресурсах. Я против них всегда выступала, поскольку считаю, что они наделали в стране много беды, как и их представители в мире в целом,
– сказала тогда Скороход.
Кроме того, она подчеркнула, что якобы не знакома с Миндичем и его окружением, а узнала о них только из новостей о "Мидасе".
Заметим, утром пятницы, 5 декабря, следователи НАБУ сообщили о разоблачении преступной организации под руководством народного депутата. Так, Скороход подтвердила обыски в своем доме, одновременно отрицая свою вину.
Кто такая Анна Скороход?
Народный депутат 9-го созыва от 93-го округа, бывшая член "Слуги народа". Сейчас она входит во фракцию "За будущее". В 2019 году обвинила фракцию СН в давлении из-за своего голосования, после чего ее исключили.
Анна Скороход живет в гражданском браке с бизнесменом Алексеем Алякиным, который объявлен в розыск в России и сейчас считается лицом без гражданства после судебных споров по украинскому паспорту.
В 2023 году стала председателем Временной следственной комиссии по расследованию возможных нарушений в Минобороны и ВСУ.
Известна резкими заявлениями, в частности она называет борьбу с коммунизмом "маразмом", выступает против запрета георгиевской ленты, предлагала изменение админграниц Донецкой и Луганской областей, поддерживала номинацию Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.