17:54
14 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АННА СКОРОХОД БЮДЖЕТ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Горка для русских детей из венков и крестов. Сталин помогает " Роскосмосу"
      Вєсті Кремля
      21:47, 13 ноября
      Вести.UA: путь Ильи Кивы к Джокеру. Юлия Тимошенко показала настоящее лицо
      Вєсті.UA
      19:36, 13 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      АННА СКОРОХОД БЮДЖЕТ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ

      Кто такая Анна Скороход, которая обвиняет власть в преследовании ее мужа

      925 Читати новину українською
      Анна Скороход – биография, кто такая Скороход и ее муж Алякин
      Биография Анны Скороход / sluganarodu.ua

      Народный депутат от "Слуги народа" Анна Скороход обвинила власть в незаконном задержании своего мужа Алексея Алякина. Каковы основания такого заявления и почему ее мужа разыскивали в России – в материале 24 канала.

      14 ноября в зале Верховной Рады Анна Скороход обвинила власть в том, что ее мужа Алексея Алякина безосновательно задержали. Она отметила, что это из-за того, что она не голосовала за открытие рынка земли и отстаивала государственную собственность газотранспортной системы.

      Подробнее: Скандал в "Слуге народа": депутат заявляет о задержании ее мужа из-за голосования

      Биография

      Анне Скороход 29 лет. Она родилась в Вышгороде на Киевщине. Закончила Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности "Тележурналист, диктор и ведущий телепрограмм". Как рассказала Анна Скороход в интервью HARD с Влащенко на телеканале ZIK, она снялась в фильме "Свободное небо" и в нескольких сериалах. Однако с этой профессией у нее не сложилось, потому что, по ее словам, она не имела связей.

      Она получила второе высшее образование в Национальной академии внутренних дел Украины по специальности "Правоведение".

      Важное: "Зачем она": Арахамия заявил, что Скороход исключат из фракции "Слуги народа"

      Четыре года Анна Скороход работала в юридическом отделе Вышгородского городского совета. Затем – юристом в различных коммерческих компаниях.

      Последнее место работы перед выборами в Верховную Раду – заместитель директора по организационно-правовым вопросам на строительном комбинате "Прогресс". Это завод ее гражданского мужа.


      До депутатства Анна Скороход была юристом / фото с фейсбук-страницы Анны Скороход

      Муж Анны Скороход

      Анна Скороход состоит в гражданском браке с бизнесменом Алексеем Алякиным.

      С 2000 года он работал заместителем главы департамента промышленности Минимущества РФ, с 2008 года был гендиректором Научно-исследовательского физико-химического института им. Карпова в Москве.


      Алексей Алякин – гражданский муж Анны Скороход / фото: censor.net.ua

      В марте 2013 года Алексей Алякин продал доли в банках "Кедр" и "Пушкино", который в сентябре того же года лишился лицензии и позже был признан банкротом.

      Важно: Скандал вокруг "слуги народа" Скороход: появились детали задержания ее мужа

      Алякин объявлен российскими властями в розыск по подозрению в мошенничестве. В 2013-м он получил украинский паспорт и соответственно отказался от российского. Впоследствии украинский суд отказал российскому МИД в экстрадиции и обязал вернуть отмененное ранее украинское гражданство. Таким образом, по словам адвоката, сейчас Алякин является лицом без гражданства.

      В августе 2018 года его задержали в Одесской области, однако украинский суд отказал российскому МИД в экстрадиции и обязал вернуть отмененное ранее украинское гражданство.

      Как рассказала Анна Скороход, с Алякиным она познакомилась в 2014 году. Вместе с ним они создали компанию "Прогресс", в которой Анна работала юристом.

      Сейчас Анна Скороход беременна, но не планирует идти в декрет.

      Выборы 2019

      Анна Скороход баллотировалась по мажоритарному округу №93 на Киевщине. Он охватывает Переяслав-Хмельницкий, Ржищев, Рокитнянский, Мироновский, Кагарлицкий, Богуславский районы.

      Как рассказала Скороход, ее гражданский муж не давал ей денег на предвыборную кампанию. Материально ей помогли друзья.

      Анна Скороход победила на округе с большим отрывом – 43,89%, за нее проголосовали 29 907 избирателей. Ее ближайший оппонент, Александр Жукотанский, набрал 15%, а известный военный летчик Юлий Мамчур – 4,76%.


      Анна Скороход победила на 93 округе / скриншот с сайта ЦИК

      Она входит в Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

      Слезы в Верховной Раде

      В конце октября Анна Скороход расплакалась прямо на заседании Верховной Рады. Слезы у нее вызвало, по ее словам, игнорирование поправок, которые она хотела внести.

      Это произошло во время рассмотрения законопроекта №2239-1 относительно анбандлинга газотранспортной системы.

      Смотрите видео, как депутат Анна Скороход расплакалась в Раде

      Читайте также: Это какое-то издевательство, – депутат "Слуги народа" расплакалась в Раде из-за игнорирования ее правок

      Конфликт во фракции

      Анну Скороход, вероятнее всего, исключат из фракции "Слуги народа", потому что она не выполняет ни одно из ее решений. А вот ее мужем, Алексеем Алякиным, займутся правоохранительные органы из-за угроз депутатам профильного комитета по энергетике.

      Лично предложит исключить парламентарку глава фракции Давид Арахамия. Кроме того, он обвинил Скороход в том, что она предлагала взятки другим народным избранникам.

      К слову, в кулуарах парламента Скороход заявила, что готова к такому решению ее однопартийцев.

      blog_ava
      Как будут расти пенсии в 2020 году: закон о госбюджете
      сегодня
      13872
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Анна Скороход Слуга народа Публикации Новости Украины Новости политики Верховная Рада
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Аппетиты Кремля, или Чем похожи истории Моралеса и Януковича
      сегодня , 17:00 Аппетиты Кремля, или Чем похожи истории Моралеса и Януковича
      Сергій Климовський 568
      Масштабный потоп в Венеции: как город на воде уходит под воду
      сегодня , 16:31 Масштабный потоп в Венеции: как город на воде уходит под воду
      Наталя Боднар 390
      Кто такая Анна Скороход, которая обвиняет власть в преследовании ее мужа
      сегодня , 16:27 Кто такая Анна Скороход, которая обвиняет власть в преследовании ее мужа
      Вероніка Климська 923
      Вакцины из абортированных эмбрионов: какие виды прививок и почему так изготавливают
      сегодня , 15:49 Вакцины из абортированных эмбрионов: какие виды прививок и почему так изготавливают
      Олександр Бевза 60
      Двойные стандарты: Франция продолжает сотрудничать с Россией – несмотря на санкции
      сегодня , 15:00 Двойные стандарты: Франция продолжает сотрудничать с Россией – несмотря на санкции
      Злой Одессит 684
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук