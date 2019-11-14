Кто такая Анна Скороход, которая обвиняет власть в преследовании ее мужа

Народный депутат от "Слуги народа" Анна Скороход обвинила власть в незаконном задержании своего мужа Алексея Алякина. Каковы основания такого заявления и почему ее мужа разыскивали в России – в материале 24 канала.

14 ноября в зале Верховной Рады Анна Скороход обвинила власть в том, что ее мужа Алексея Алякина безосновательно задержали. Она отметила, что это из-за того, что она не голосовала за открытие рынка земли и отстаивала государственную собственность газотранспортной системы.

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Биография

Анне Скороход 29 лет. Она родилась в Вышгороде на Киевщине. Закончила Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности "Тележурналист, диктор и ведущий телепрограмм". Как рассказала Анна Скороход в интервью HARD с Влащенко на телеканале ZIK, она снялась в фильме "Свободное небо" и в нескольких сериалах. Однако с этой профессией у нее не сложилось, потому что, по ее словам, она не имела связей.

Она получила второе высшее образование в Национальной академии внутренних дел Украины по специальности "Правоведение".

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Четыре года Анна Скороход работала в юридическом отделе Вышгородского городского совета. Затем – юристом в различных коммерческих компаниях.

Последнее место работы перед выборами в Верховную Раду – заместитель директора по организационно-правовым вопросам на строительном комбинате "Прогресс". Это завод ее гражданского мужа.



До депутатства Анна Скороход была юристом / фото с фейсбук-страницы Анны Скороход

Муж Анны Скороход

Анна Скороход состоит в гражданском браке с бизнесменом Алексеем Алякиным.

С 2000 года он работал заместителем главы департамента промышленности Минимущества РФ, с 2008 года был гендиректором Научно-исследовательского физико-химического института им. Карпова в Москве.



Алексей Алякин – гражданский муж Анны Скороход / фото: censor.net.ua

В марте 2013 года Алексей Алякин продал доли в банках "Кедр" и "Пушкино", который в сентябре того же года лишился лицензии и позже был признан банкротом.

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Алякин объявлен российскими властями в розыск по подозрению в мошенничестве. В 2013-м он получил украинский паспорт и соответственно отказался от российского. Впоследствии украинский суд отказал российскому МИД в экстрадиции и обязал вернуть отмененное ранее украинское гражданство. Таким образом, по словам адвоката, сейчас Алякин является лицом без гражданства.

В августе 2018 года его задержали в Одесской области, однако украинский суд отказал российскому МИД в экстрадиции и обязал вернуть отмененное ранее украинское гражданство.

Как рассказала Анна Скороход, с Алякиным она познакомилась в 2014 году. Вместе с ним они создали компанию "Прогресс", в которой Анна работала юристом.

Сейчас Анна Скороход беременна, но не планирует идти в декрет.

Выборы 2019

Анна Скороход баллотировалась по мажоритарному округу №93 на Киевщине. Он охватывает Переяслав-Хмельницкий, Ржищев, Рокитнянский, Мироновский, Кагарлицкий, Богуславский районы.

Как рассказала Скороход, ее гражданский муж не давал ей денег на предвыборную кампанию. Материально ей помогли друзья.

Анна Скороход победила на округе с большим отрывом – 43,89%, за нее проголосовали 29 907 избирателей. Ее ближайший оппонент, Александр Жукотанский, набрал 15%, а известный военный летчик Юлий Мамчур – 4,76%.



Анна Скороход победила на 93 округе / скриншот с сайта ЦИК

Она входит в Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Слезы в Верховной Раде

В конце октября Анна Скороход расплакалась прямо на заседании Верховной Рады. Слезы у нее вызвало, по ее словам, игнорирование поправок, которые она хотела внести.

Это произошло во время рассмотрения законопроекта №2239-1 относительно анбандлинга газотранспортной системы.

Смотрите видео, как депутат Анна Скороход расплакалась в Раде

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Конфликт во фракции

Анну Скороход, вероятнее всего, исключат из фракции "Слуги народа", потому что она не выполняет ни одно из ее решений. А вот ее мужем, Алексеем Алякиным, займутся правоохранительные органы из-за угроз депутатам профильного комитета по энергетике.

Лично предложит исключить парламентарку глава фракции Давид Арахамия. Кроме того, он обвинил Скороход в том, что она предлагала взятки другим народным избранникам.

К слову, в кулуарах парламента Скороход заявила, что готова к такому решению ее однопартийцев.