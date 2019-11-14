Хто така Анна Скороход, яка звинувачує владу в переслідуванні її чоловіка

Народна депутатка від "Слуги народу" Анна Скороход звинуватила владу у незаконному затриманні свого чоловіка Олексія Алякіна. Які підстави такої заяви та чому її чоловіка розшукували у Росії – у матеріалі 24 каналу.

Затримання свого чоловіка вона пов'язує із тим, що не голосувала за відкриття ринку землі і відстоювала державну власність газотранспортної системи.

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Біографія

Анні Скороход 29 років. Вона народилася у Вишгороді на Київщині. Закінчила Київський національний університет культури і мистецтв за спеціальністю "Тележурналіст, диктор і ведучий телепрограм". Як розповіла Анна Скороход в інтерв’ю HARD з Влащенко на телеканалі ZIK, вона знялася у фільмі "Вільне небо" та у декількох серіалах. Однак із цією професією у неї не склалося, бо, за її словами, вона не мала зв’язків.

Вона отримала другу вищу освіту у Національній академії внутрішніх справ України за спеціальністю "Правознавство".

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Чотири роки Анна Скороход працювала у юридичному відділі Вишгородської міської ради. Потім – юристом у різних комерційних компаніях.

Останнє місце роботи перед виборами до Верховної Ради – заступник директора з організаційно-правових питань на будівельному комбінаті "Прогрес". Це завод її цивільного чоловіка.



До депутатства Анна Скороход була юристом / фото з фейсбук-сторінки Анни Скороход

Чоловік Анни Скороход

Анна Скороход перебуває у цивільному шлюбі із бізнесменом Олексієм Алякіним.

З 2000 року він працював заступником голови департаменту промисловості Міністерства майна РФ, з 2008 року був гендиректором Науково-дослідного фізико-хімічного інституту ім. Карпова у Москві.



Олексій Алякін – цивільний чоловік Анни Скороход / фото: censor.net.ua

У березні 2013 року Олексій Алякін продав частки в банках "Кедр" і "Пушкіно", який у вересні того ж року позбувся ліцензії і пізніше був визнаний банкрутом.

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Алякін оголошений російською владою в розшук за підозрою в шахрайстві. У 2013-му він отримав український паспорт та відповідно відмовився від російського. Згодом український суд відмовив російському МЗС в екстрадиції та зобов’язав повернути скасоване раніше українське громадянство. Натомість, за словами адвоката, наразі Алякін є особою без громадянства.

У серпні 2018 року його затримали в Одеській області, проте український суд відмовив російському МЗС в екстрадиції та зобов’язав повернути скасоване раніше українське громадянство. У вересні 2019 року термін арешту сплив.

Як розповіла Анна Скороход, із Алякіним вона познайомилася у 2014 році. Разом із ним вони створили компанію "Прогрес", у якій Анна працювала юристом.

Зараз Анна Скороход вагітна, але не планує іти у декрет.

Вибори 2019

Анна Скороход балотувалася за мажоритарним округом № 93 на Київщині. Він охоплює Переяслав-Хмельницький, Ржищів, Рокитнянський, Миронівський, Кагарлицький, Богуславський райони.

Як розповіла Скороход, її цивільний чоловік не давав їй грошей на передвиборчу кампанію. Матеріально їй допомогли друзі.

Анна Скороход перемогла на окрузі із великим відривом – 43,89%, за неї проголосували 29 907 виборців. Її найближчий опонент Олександр Жукотанський набрав 15%, а відомий військовий льотчик Юлій Мамчур – 4,76%.



Анна Скороход перемогла на 93 окрузі / скріншот із сайту ЦВК

Вона входить до Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Сльози у Верховній Раді

Наприкінці жовтня Анна Скороход розплакалася прямо на засіданні Верховної Ради. Сльози у неї викликали, за її словами, ігнорування правок, які вона хотіла внести.

Це сталося під час розгляду законопроекту №2239-1 щодо анбандлінгу газотранспортної системи.

Дивіться відео, як депутатка Ганна Скороход розплакалась у Раді

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Конфлікт у фракції

Анну Скороход, найімовірніше, виключать із фракції "Слуги народу", бо вона не виконує жодних її рішень. А ось її чоловіком, Олексієм Алякіним, займуться правоохоронні органи за погрози депутатам профільного комітету з енергетики.