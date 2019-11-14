"Навіщо вона": Арахамія заявив, що Скороход виключать із фракції "Слуги народу"

Народну обраницю Анну Скороход, найімовірніше, виключать із фракції "Слуги народу", бо вона не виконує жодних її рішень. А ось її чоловіком, Олексієм Алякіним, займуться правоохоронні органи за погрози депутатам профільного комітету з енергетики.

Особисто пропонуватиме виключити парламентарку голова фракції Давид Арахамія. Про це він розповів у стінах парламенту.

Основне: Скандал у "Слузі народу": депутатка заявляє про затримання її чоловіка через голосування

Немає ніякого сенсу перебувати у фракції та не підтримувати жодного рішення фракції. Подивіться голосування. Навіщо вона? Людина не виконує жодного рішення фракції,

– висловився він про Скороход.

Окрім того, Арахамія звинуватив політикиню в тому, що вона пропонувала хабарі іншим народним обранцям.

До слова, у кулуарах парламенту Скороход заявила, що готова до такого рішення її однопартійців.

"Нехай виключають", – сказала вона. Окрім того, парламентарка заявила, що керівництво партії забороняло їй ходити на телеефіри та висловлювати свою думку.

Скандал зі Скороход у Раді: що відомо?

14 листопада під час засідання Ради народна депутатка від "Слуги народу" Анна Скороход під час свого виступу з трибуни звинуватила владу у затриманні свого чоловіка Олексія Алякіна.

Парламентарка стверджує, що чоловіка затримали через її голосування всупереч позиції фракції.

Скороход переконує, що "рішення про затримання незаконне, а підставою став запит Російської Федерації 2017 року".

Вона також звернулась до президента із закликом дати доручення ДБР і правоохоронцям "припинити свавілля" і "тиск на неї та сім'ю".

Хто така Ганна Скороход? 29-річна Ганна Скороход пройшла до Верховної Ради по округу №93 (Миронівка Київської області). Раніше вона була менджеркою будівельного комбінату "Прогрес".



Її називають громадянською дружиною російського банкіра Олексія Алякіна, що втік в Україну. Він – колишній власник російського банку "Пушкіно", оголошений російською владою в розшук за підозрою в шахрайстві. Перебував в Україні під екстрадіційним арештом, проте згодом його перевели під домашній арешт. При цьому суд зобов'язав Міграційну служби надати йому українське громадянство.



Це вже не перший скандал за участю Скороход у Раді. До цього Скороход розплакалась у стінах парламенту, коли депутати ігнорували її правки.