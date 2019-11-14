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      "Навіщо вона": Арахамія заявив, що Скороход виключать із фракції "Слуги народу"

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      Арахамія збирається виключити
      Арахамія збирається виключити / колаж 24 каналу

      Народну обраницю Анну Скороход, найімовірніше, виключать із фракції "Слуги народу", бо вона не виконує жодних її рішень. А ось її чоловіком, Олексієм Алякіним, займуться правоохоронні органи за погрози депутатам профільного комітету з енергетики.

      Особисто пропонуватиме виключити парламентарку голова фракції Давид Арахамія. Про це він розповів у стінах парламенту.

      Основне: Скандал у "Слузі народу": депутатка заявляє про затримання її чоловіка через голосування

      Немає ніякого сенсу перебувати у фракції та не підтримувати жодного рішення фракції. Подивіться голосування. Навіщо вона? Людина не виконує жодного рішення фракції,
      – висловився він про Скороход.

      Окрім того, Арахамія звинуватив політикиню в тому, що вона пропонувала хабарі іншим народним обранцям.

      До слова, у кулуарах парламенту Скороход заявила, що готова до такого рішення її однопартійців.

      "Нехай виключають", – сказала вона. Окрім того, парламентарка заявила, що керівництво партії забороняло їй ходити на телеефіри та висловлювати свою думку.

      Скандал зі Скороход у Раді: що відомо?

      • 14 листопада під час засідання Ради народна депутатка від "Слуги народу" Анна Скороход під час свого виступу з трибуни звинуватила владу у затриманні свого чоловіка Олексія Алякіна.
      • Парламентарка стверджує, що чоловіка затримали через її голосування всупереч позиції фракції.
      • Скороход переконує, що "рішення про затримання незаконне, а підставою став запит Російської Федерації 2017 року".
      • Вона також звернулась до президента із закликом дати доручення ДБР і правоохоронцям "припинити свавілля" і "тиск на неї та сім'ю".

      Хто така Ганна Скороход? 29-річна Ганна Скороход пройшла до Верховної Ради по округу №93 (Миронівка Київської області). Раніше вона була менджеркою будівельного комбінату "Прогрес".

      Її називають громадянською дружиною російського банкіра Олексія Алякіна, що втік в Україну. Він – колишній власник російського банку "Пушкіно", оголошений російською владою в розшук за підозрою в шахрайстві. Перебував в Україні під екстрадіційним арештом, проте згодом його перевели під домашній арешт. При цьому суд зобов'язав Міграційну служби надати йому українське громадянство.

      Це вже не перший скандал за участю Скороход у Раді. До цього Скороход розплакалась у стінах парламенту, коли депутати ігнорували її правки.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Верховна Рада Новини політики Новини України Скандал Слуга народу Давид Арахамія Анна Скороход
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