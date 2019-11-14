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      Скандал у "Слузі народу": депутатка заявляє про затримання її чоловіка через голосування

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      Мого чоловіка затримали через мої голосування, – депутатка "Слуги народу"
      Мого чоловіка затримали через мої голосування, – депутатка "Слуги народу" / Скріншот із відео Факти ICTV

      Народна депутатка від "Слуги народу" Анна Скороход звинувачує владу у затриманні свого чоловіка Олексія Алякіна. Вона стверджує, що все через голосування всупереч позиції фракції.

      Її чоловіка затримали "за доручення одного із замів Адміністрації Президента", про це Скороход сказала під час свого виступу у Верховній Раді. 

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      Депутатка стверджує, що підставою для цього стали "її голосування в залі, відстоювання державної власності ГТС, а також червона кнопка проти відкриття ринку землі".

      Сьогодні за мої політичні уподобання, мої політичні бачення і за те, що я не голосувала так, як мені вказувала фракція, за дорученням одного з замів голови Адміністрації Президента, одного з замів генерального прокурора Касько… мого чоловіка було затримано незаконно,
      – заявила вона.

      Скороход переконує, що "рішення про затримання незаконне, а підставою став запит Російської Федерації 2017 року". Вона також звернулась до президента із закликом дати доручення ДБР і правоохоронцям "припинити свавілля" і "тиск на неї та сім'ю". 

      Зазначимо, це не перша різка заява Скороход. Під час одного із пленарних засідань вона розплакалася через ігнорування її правок.

      "Коли ми йшли з командою і відстоювали президента на виборах, ніхто не думав, що потім нас будуть ламати через коліно і діяти тими методами, які зараз робляться", – сказала Скороход. 

      На її виступ частина нардепів, зокрема від "Європейської солідарності" та "Батьківщини", відповіли оплесками і вигуками: "Ганьба". 

      Ми не знаємо, в чому справа, – Арахамія

      Після виступу депутатки голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія закликав "називати речі своїми іменами"

      Якщо ви зараз зайдете в гугл і цивільного чоловіка пані Скороход загуглите просто – ви все зрозумієте. Ми як політична партія до цього немає жодного стосунку. Ми зараз не знаємо, в чому справа,
      – сказав він. 

      Водочас Арахамія зазначив, що Скороход "неодноразово зверталася до народних депутатів і пропонувала грошову матеріальну допомогу".

      Заступник генерального прокурора Віталій Касько наразі не підтвердив, але і не спростував інформацію про затримання Олексія Алякіна, пише "Українська правда". 

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      Хто такий Олексій Алякін?

      Колишній власник російського банку "Пушкіно", оголошений російською владою в розшук за підозрою в шахрайстві. Він перебував в Україні під екстрадіційним арештом, проте згодом його перевели під домашній арешт. При цьому суд зобов'язав Міграційну служби надати йому українське громадянство.

      У серпні 2018 року його затримали в Одеській області, проте український суд відмовив російському МЗС в екстрадиції та зобов’язав повернути скасоване раніше українське громадянство.

      Дивіться відео виступу Анни Скороход у Верховній Раді

       

      Хто така Ганна Скороход? 29-річна Ганна Скороход пройшла до Верховної Ради по округу №93 (Миронівка Київської області). Раніше вона була менджеркою будівельного комбінату "Прогрес".

      Її називають громадянською дружиною російського банкіра Олексія Алякіна, що втік в Україну.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Верховна Рада Новини політики Новини України Слуга народу Скандал Давид Арахамія Анна Скороход Президент України
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