Це якесь знущання, – депутатка "Слуги народу" розплакалася у Раді через ігнорування її правок

Депутатка Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Ганна Скороход розплакалася на пленарному засіданні через ігнорування її правок.

Це сталося під час розгляду законопроекту №2239-1 щодо анбандлінгу газотранспортної системи.

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Якщо я сказала, що я хочу пройти за своїми правками, значить я хочу пройти за своїми правками. Ви знаєте, таке відчуття, що у нас відбувається якесь знущання. А не те, що до мене хтось підходить і каже: перестань їх подавати,

– сказала депутатка у сльозах.

Спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову довелося попросити її не плакати, і правки почали ставити на підтвердження.

Дивіться відео як депутатка Ганна Скороход розплакалась у Раді

Хто така Ганна Скороход? 29-річна Ганна Скороход пройшла до Верховної Ради по округу №93 (Миронівка Київської області). Раніше вона була менджеркою будівельного комбінату "Прогрес".



Її називають громадянською дружиною російського банкіра Олексія Алякіна, що втік в Україну.