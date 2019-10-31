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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ГЕЛОВІН

      Це якесь знущання, – депутатка "Слуги народу" розплакалася у Раді через ігнорування її правок

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      Депутатка Слуги народу Ганна Скроход розплакалася у Раді - відео
      Ганна Скороход розплакалась у Верховній Раді / скріншот

      Депутатка Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Ганна Скороход розплакалася на пленарному засіданні через ігнорування її правок.

      Це сталося під час розгляду законопроекту №2239-1 щодо анбандлінгу газотранспортної системи.

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      Якщо я сказала, що я хочу пройти за своїми правками, значить я хочу пройти за своїми правками. Ви знаєте, таке відчуття, що у нас відбувається якесь знущання. А не те, що до мене хтось підходить і каже: перестань їх подавати,
      – сказала депутатка у сльозах.

      Спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову довелося попросити її не плакати, і правки почали ставити на підтвердження.

      Дивіться відео як депутатка Ганна Скороход розплакалась у Раді

      Хто така Ганна Скороход? 29-річна Ганна Скороход пройшла до Верховної Ради по округу №93 (Миронівка Київської області). Раніше вона була менджеркою будівельного комбінату "Прогрес".

      Її називають громадянською дружиною російського банкіра Олексія Алякіна, що втік в Україну.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Слуга народу Курйозні новини
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