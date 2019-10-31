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      Это издевательство, – депутат "Слуги народа" расплакалась в Раде из-за игнорирования ее правок

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      Анна Скороход расплакалась в Верховной Раде
      Анна Скороход расплакалась в Верховной Раде / скриншот

      Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Анна Скороход расплакалась на пленарном заседании из-за игнорирования ее правок.

      Это произошло во время рассмотрения законопроекта №2239-1 по анбандлингу газотранспортной системы.

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      Если я сказала, что я хочу пройти по своим правкам, значит я хочу пройти по своим правкам. Вы знаете, такое ощущение, что у нас происходит какое-то издевательство. А не то, что ко мне кто-то подходит и говорит: перестань их подавать,
      – сказала она в слезах.

      Спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову пришлось попросить ее не плакать, и правки начали ставить на подтверждение.

      Смотрите видео как депутат Анна Скороход расплакалась в Раде

      Кто такая Анна Скороход?29-летняя Анна Скороход прошла в Верховную Раду по округу №93 (Мироновка Киевской области). Раньше она была менджером строительного комбината "Прогресс".

      Ее называют гражданской женой российского банкира Алексея Алякина, сбежавшего в Украину.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Слуга народа Верховная Рада Новости политики Курьезные новости
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