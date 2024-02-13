Про це розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

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Кліматологиня зазначила, що, за попередніми прогнозами, середня за сезон температура повітря і в окремі весняні місяці буде, ймовірно, на 1 – 2 градуси вищою за кліматичну норму.

Проте, коли ми говоримо, що температура повітря очікується вищою за норму, це не значить, що у нас не буде заморозків. Арктичні вторгнення ще можливі. А за від'ємної температури можливий і сніг. То ж з зимою прощатись ще не варто,

– зазначила Віра Балабух.

Прогноз на найближчі три доби

В Укргідрометцентрі прогнозували, що 13 лютого пройде невеликий, а в Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та Київській областях помірний дощ. Тільки на Півдні та Південному Сході вночі без опадів.

Також вночі та вранці у північних областях подекуди туман.

Температура вночі 2 – 8 тепла, вдень 8 – 13, у західних та північних областях 5 – 10 градусів.

Тим часом у Карпатах дощ з мокрим снігом за температури 0 – 5 градусів тепла.

У наступні дві доби в Україні, крім Заходу та Сходу, невеликий дощ, у четвер у північних та центральних областях з мокрим снігом

У середу, 14 лютого, упродовж доби 1 – 7 градусів тепла. Втім, у південній та східній частині вдень 8 – 13 тепла.

Далі, 15 лютого, вночі та вдень у південній частині 1 – 6 тепла, на решті території від 4 тепла до 2 морозу. На Чернігівщині та Сумщині вночі 4 –9 морозу, вдень 1 –6 морозу.

У Карпатах без істотних опадів, температура вночі та вдень 4 – 9 морозу.

Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 5 – 12 метрів на секунду.

Орієнтовний прогноз погоди на 15 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру