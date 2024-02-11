Так, протягом тижня очікуються коливання температури повітря, тумани й дощ з переходом у сніг. Синоптик Ігор Кібальчич назвав дату похолодання.

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Коли знову буде похолодання

Кібальчич писав, що перша половина тижня у більшості областей буде не по сезону теплою, особливо на Півдні та Заході. Втім, поступово, ближче до вихідних на тлі розвитку арктичного антициклону та його зміщенні у південні широти, надійде морозне повітря.

Очікується, що вже з п'ятниці помітно похолодає у північних, центральних та східних областях. До речі, дискомфорту також додасть поривчастий східний вітер.

І якщо в понеділок по всій Україні ще буде аномальне тепло, зокрема, на Півдні та Заході навіть до +17, то вже перед вихідними вдарить мороз. Так, у центральних і східних областях протягом доби 16 лютого очікується 5 – 11 градусів морозу. Тим часом у західних та південних від 2 морозу до 3 тепла. І тільки на Закарпатті ще до +8.

Цікаво, що на вихідних може похолодати ще більше. До речі, у суботу в західних областях та у Криму пройде невеликий сніг, мокрий сніг, на решті території України – без істотних опадів.

Температура повітря вночі (17 лютого – 24 Канал) у північних та східних областях 10 – 15 морозу, на решті країни 2 – 8 градусів морозу. Вдень 2 – 7 морозу, у західній частині та на крайньому Півдні від 1 морозу до 4 тепла,

– зазначив синоптик.

Доволі-таки морозно, ймовірно, буде і в неділю. Так, за прогнозом Кібальчича, вночі у північних, центральних і східних областях очікується 8 – 13 градусів морозу, вдень 2 – 7 градусів нижче нуля. Лише на Заході та Півдні протягом доби 3 морозу – 2 тепла.

До речі, у неділю, 18 лютого, у південних, центральних та західних областях також очікується невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця.

Цікаво! Коли посиляться морози, Ігор Кібальчич спрогнозував ще наприкінці січня. Зокрема, тоді писав, що наприкінці першої декади лютого і після 20 числа можливі короткочасні періоди похолодання. Водночас зазначив, що без сильних морозів.