Чи чекати ще сильних морозів у лютому, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич. Також сказав, коли знову може похолодати.
До речі Уже незабаром: коли в Україні потепліє до +15 градусів
Чи чекати ще сильних морозів у лютому
Наприкінці січня синоптик писав, що в лютому найвищі температурні показники очікуються у західних, південних і центральних областях. Також зазначав, що ближче до середини місяця не виключені значення 15 – 20 градусів в окремі дні.
Дещо прохолодніше на Сході, Півночі та на Поліссі. Втім, температура в середньому за місяць по Україні коливатиметься в межах 2 морозу – 4 градусів тепла, що приблизно на 2 – 5 градусів вище за кліматичну норму.
При цьому, наприкінці першої декади лютого і після 20 числа можливі короткочасні періоди похолодання, але без сильних морозів,
– зазначив Ігор Кібальчич.
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Яка буде погода цього тижня
- Синоптик прогнозував, що очікується нестійка тепла погода по всій Україні, в окремі дні з весняними температурними показниками.
- Цього тижня буде спостерігатися активне зональне перенесення повітряних мас та переважання поля зниженого тиску. Завдяки інтенсивному надходженню теплого та вологого повітря середземноморського та атлантичного походження, в Україні очікується аномально висока температура.
- Так, за прогнозом Кібальчича, у південних та західних областях не виключені добові рекорди максимальної температури, особливо у другій половині тижня.
- Цікаво, що в неділю, 11 лютого, на Прикарпатті, Одещині та у Криму подекуди 15 – 20 градусів тепла.
- До речі, цього тижня практично щодня атмосферні фронти й циклональна діяльність забезпечуватимуть нас опадами у вигляді снігу, мокрого снігу й дощу. Окрім того, на початку також помітно посилиться вітер західної чверті з поривами місцями до 20 – 22 метрів на секунду.