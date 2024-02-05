Чи чекати ще сильних морозів у лютому, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич. Також сказав, коли знову може похолодати.

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Чи чекати ще сильних морозів у лютому

Наприкінці січня синоптик писав, що в лютому найвищі температурні показники очікуються у західних, південних і центральних областях. Також зазначав, що ближче до середини місяця не виключені значення 15 – 20 градусів в окремі дні.

Дещо прохолодніше на Сході, Півночі та на Поліссі. Втім, температура в середньому за місяць по Україні коливатиметься в межах 2 морозу – 4 градусів тепла, що приблизно на 2 – 5 градусів вище за кліматичну норму.

При цьому, наприкінці першої декади лютого і після 20 числа можливі короткочасні періоди похолодання, але без сильних морозів,

– зазначив Ігор Кібальчич.

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