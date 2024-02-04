Коли чекати значного потепління, в яких областях буде найвища температура, чим дивуватиме погода, передає 24 Канал.

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Коли чекати потепління

В Укргідрометцентрі прогнозували, що в наступні три доби, 4 – 6 лютого, часом йтиме невеликий і помірний дощ, мокрий сніг. Також очікуються пориви західного та північно-західного вітру 15 – 20 метрів на секунду.

Вночі 0 – 6 тепла, 4 і 5 лютого на Сході та Північному Сході, 6 лютого у більшості областей від 2 градусів тепла до 4 морозу. Вдень 2 – 8 тепла, у Чернігівській, Сумській та східних областях 0 – 5 тепла.

У південній частині, 6 лютого і в західних областях 6 – 12 градусів, 6 лютого на півдні Одещини до 15 градусів тепла,

– зазначили синоптики.

Орієнтовний прогноз погоди на 6 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру

В частині України погіршиться погода

В Укргідрометцентрі попереджали, що 4 лютого, у зв'язку з хуртовинами та снігопадами, на високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

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