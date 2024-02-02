Про це повідомив Ігор Кібальчич. Синоптик розповів, в яких областях буде найтепліше.

Вже незабаром Жодних морозів як вдень, так і вночі: коли й у яких областях пригріє до +12

Коли у лютому чекати сильного потепління

Ігор Кібальчич зазначив, що останній місяць календарної зими на території України характеризується поступовим підвищенням температурного фону. Доволі-таки часто у другій половині місяця середньодобові температури стабільно перевищують 0 градусів.

Втім, нерідко трапляються вторгнення арктичного морозного повітря, хуртовини, штормові вітри та локальні грози. Зазвичай цей місяць нестійкий, з примхливою погодою та різкими коливаннями метеорологічних величин.

Однак, зараз зберігається тепла фаза Ель-Ніньо в Тихому океані. Синоптик зазначив, що як показує метод аналогів, при явно вираженій позитивній фазі цього коливання, у Східній Європі лютий зазвичай тепліший за норму. Наприклад, це добре було помітно в 1998 та 2016 роках.

Безпосередньо в Україні найвищі температурні показники очікуються у західних, південних та центральних областях. На початку місяця на Одещині та у Криму можливе прогрівання повітря в денні години вище +10, а ближче до середини лютого не виключені значення 15 – 20 градусів тепла в окремі дні,

– спрогнозував Кібальчич.

Додав, що трохи прохолодніше буде у східній частині, у північних областях та на Поліссі. Втім, температурне тло за місяць по країні в середньому коливатиметься в межах 2 морозу – 4 тепла, що приблизно на 2 – 5 вище за кліматичну норму.

"При цьому, наприкінці першої декади лютого і після 20 числа можливі короткочасні періоди похолодання, але без сильних морозів", – підкреслив синоптик.

Зверніть увагу! В Укргідрометцентрі прогнозували, що середня місячна температура повітря передбачається від 4 морозу до 2 тепла, що у південних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та в Криму на 1 – 1,5 градуса вище за норму, на решті території України – близько до норми.