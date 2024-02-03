Де очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівня), яка буде погода на вихідних, передає 24 Канал.

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Де чекати погіршення погоди

В Укргідрометцентрі зазначили, що 3 лютого в більшості областей України пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Це I рівень небезпечності, жовтий.

Поривчастий вітер у більшості областей / Скриншот з Укргідрометцентру

У неділю, 4 лютого, у зв'язку з хуртовинами та снігопадами, на високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Значна сніголавинна небезпека / Скриншот з Укргідрометцентру

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