Синоптик Ігор Кібальчич писав, що у найближчі дві доби погодні умови в Україні будуть визначатися впливом потужного атлантичного циклону Nadine. Очікується нестійка погода зі снігом, мокрим снігом із переходом у дощ.

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Прогноз погоди на вихідні

Синоптик зазначив, що надходження вологої атлантичної повітряної маси на тлі західних вітрів призведе до значного підвищення температури повітря по всій країні з відхиленнями від норми на 5 – 10 градусів.

Вночі суботи на Заході очікується сніг, мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу. Вдень опади йтимуть переважно у вигляді дощу. У Карпатах упродовж доби сніг, подекуди значний. Вітер західний, 7 – 12 метрів на секунду, вранці та вдень місцями пориви, 15 – 20 (за винятком Закарпаття).

Температура повітря вночі від 3 морозу до 2 тепла, вдень 3 – 8 градусів тепла. Лише в Карпатах вночі 4 – 9 морозу, вдень від 0 до 5 морозу.

На Півночі вночі пройде невеликий сніг, вранці та вдень помірні опади у вигляді мокрого снігу з переходом у дощ. Також подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, з поривами 9 – 14 метрів на секунду. Вночі від 4 морозу до 1 тепла, вдень 1 – 6 тепла.

Тим часом у центральних областях вночі без істотних опадів, вранці та вдень йтиме сніг, мокрий сніг, з переходом у другій половині дня в дощ та мряка. Також подекуди налипання мокрого снігу, а на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, вдень окремі пориви, 15 – 17. Температура повітря вночі від 4 морозу до 1 тепла, вдень 1 – 6 тепла.

На Півдні вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг з дощем. Також вночі та вранці подекуди можливий туман. Вітер південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду, вдень місцями пориви, 15 – 17. Вночі від 4 морозу до 1 тепла, вдень 3 – 8 тепла.

На Сході вночі без істотних опадів, вдень сніг, мокрий сніг подекуди з дощем. На дорогах також ожеледиця. Вітер південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі 0 – 5 морозу, вдень від 1 морозу до 4 тепла.

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