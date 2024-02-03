Где ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровня), какая будет погода на выходных, передает 24 Канал.
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Где ждать ухудшения погоды
В Укргидрометцентре отметили, что 3 февраля в большинстве областей Украины порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Это I уровень опасности, желтый.
Порывистый ветер в большинстве областей / Скриншот с Укргидрометцентра
В воскресенье, 4 февраля, в связи с метелями и снегопадами, на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Значительная снеголавинная опасность / Скриншот из Укргидрометцентра
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Прогноз на ближайшие трое суток
- Синоптики обнародовали прогноз погоды на 3 – 5 февраля. В частности, отметили, что будут идти небольшие и умеренные осадки в виде дождя мокрого снега.
- Температура ночью 3 февраля от 2 тепла до 3 мороза, 4 – 5 февраля 0 – 5 тепла. Днем 1 – 7 тепла, в воскресенье и понедельник на Юге до +11 градусов.
- В Карпатах снег и мокрый снег; температура ночью 3 – 6 мороза, днем от 3 мороза до 1 тепла.