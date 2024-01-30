Так, какая будет температура и ждать ли сильных осадков в феврале, рассказали в Укргидрометцентре, передает 24 Канал.

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Прогноз погоды на февраль

Синоптики отметили, что средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах от 4 мороза до 2 тепла, что в южных, восточных, Кировоградской Днепропетровской областях и в Крыму на 1 – 1,5 градуса выше нормы. На остальной территории Украины близко к норме.

Месячное количество осадков ожидается в пределах 29 – 67 миллиметров. В Карпатах местами 74 – 83 миллиметра. Впрочем, это в пределах нормы.

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Обратите внимание! По ориентировочному прогнозу на картах Укргидрометцентра, сильных морозов в первые дни февраля в Украине не будет. Более того, днем столбики термометров могут достичь до +9 градусов.