Температура имеет тенденцию к увеличению уже в конце недели. Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, передает 24 Канал.

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Какая будет погода в первые дни февраля

В Укргидрометцентре прогнозировали, что 1 февраля в Украине будет преимущественно без осадков. Только в западных и местах северных областях днем ожидается небольшой мокрый снег.

В пятницу, 2 февраля, в Украине местами небольшой мокрый снег. Тем временем на Юге с дождем.

Температура ночью от 2 тепла до 3 мороза днем от 1 мороза до 6 тепла,

– отметили синоптики.

Кстати говоря Какая будет погода в феврале: прогноз на месяц

Ориентировочный прогноз погоды на 2 февраля / Скриншот из Укргидрометцентра

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, 3 февраля в Украине пригреет до +8 градусов. Днем будет идти преимущественно дождь.

Более того, в воскресенье столбики термометров могут достичь +12 градусов. В частности, такая температура ожидается в Одесской и Черновицкой области. На градус меньше в Ивано-Франковской. Интересно, что ночью в Украине до +7 градусов.

На Северо-Востоке и Востоке прохладнее. Впрочем, сильных морозов в первые дни февраля не будет.

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Ориентировочный прогноз погоды на 4 февраля / Скриншот из Укргидрометцентра

Прогноз погоды на месяц

В Укргидрометцентре отметили, что средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах от 4 градусов мороза до 2 тепла, что в юго-восточных, Кировоградской, Днепропетровской областях и Крыму на 1 – 1,5 градуса выше нормы. На остальной территории Украины близко к норме.

Месячное количество осадков в пределах 29 – 67 миллиметров. Однако в Карпатах где-то 74 – 83 миллиметра. Впрочем, это также в пределах нормы.