Температура має тенденцію до підвищення вже наприкінці тижня. Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха, передає 24 Канал.

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Яка буде погода в перші дні лютого

В Укргідрометцентрі прогнозували, що 1 лютого в Україні буде переважно без опадів. Тільки в західних і подекуди північних областях вдень очікується невеликий мокрий сніг.

У п'ятницю, 2 лютого, в Україні місцями невеликий мокрий сніг. Тим часом на Півдні – з дощем.

Температура вночі від 2 тепла до 3 морозу, вдень від 1 морозу до 6 тепла,

– зазначили синоптики.

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Орієнтовний прогноз погоди на 2 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, 3 лютого в Україні пригріє до +8 градусів. Вдень переважно йтиме дощ.

Ба більше, у неділю стовпчики термометрів можуть сягнути +12 градусів. Зокрема, така температура очікується в Одеській та Чернівецькій області. На градус менше в Івано-Франківській. Цікаво, що вночі в Україні до +7 градусів.

На Північному Сході та Сході прохолодніше. Втім, сильних морозів у перші дні лютого не буде.

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Орієнтовний прогноз погоди на 4 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру

Прогноз погоди на місяць

В Укргідрометцентрі зазначили, що середня місячна температура повітря очікується в межах від 4 градусів морозу до 2 тепла, що в південних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та Криму на 1 – 1,5 градуса вище за норму. На решті території України – близько до норми.

Місячна кількість опадів в межах 29 – 67 міліметрів. Однак, у Карпатах подекуди 74 – 83 міліметри. Втім, це також у межах норми.