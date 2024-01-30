Последствия этого шторма усугубила полномасштабная война России против Украины. Об этом рассказала международная группа ученых из World Weather Attribution. Что нужно знать о шторме "Беттина", его причинах и последствиях, изменении климата и влиянии войны, передает 24 Канал.

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Шторм "Беттина": каковы последствия мощного циклона

Шторм "Беттина" также известен как шторм "Оливер" взошел на Восточную Европу 28 ноября 2023 года. Он вызвал сильные снегопады в Украине, Молдове, Румынии и Болгарии. Кроме того, вызвал сильные дожди на большинстве территории Крыма, Востока Украины и Турции.

Исследователи заметили, что температура была слишком высокой для ноября. Вместо снега шел дождь.

В Черном море ураганы ветры скоростью до 120 километров в час привели к мощным волнам. Они разрушили защитные барьеры оккупантов на Крымском мосту.

Шторм в Крыму: смотрите видео

Исследователи отметили, что во время шторма погибли 23 человека, большинство – в Украине.

Экстремальный ветер скоростью до 75 миль в час привел к затоплению побережья, а волны, вызванные ветром, ударили по городам на большинстве территории Юга Украины и России,

– отметили в WWA.

Добавили, что от отключений света разрушений инфраструктуры и перебоев в работе транспорта пострадали более 2,5 миллиона человек.

Изменения климата удвоили возможность сильных дождей и снегопадов

Чтобы количественно оценить влияние климатических изменений на мощные осадки и сравнить, как они изменились по сравнению с более холодным доиндустриальным климатом, ученые проанализировали погодные данные и симуляции климатических моделей.

В частности, рассматривали среднее количество осадков (снега и дождя) и средний показатель максимальной скорости ветра за 3 дня на территории вокруг Черного моря, включающий Украину, Молдову, Румынию, Болгарию, Турцию, Грузию и Россию.

Глобальное потепление уже привело к повышению температуры на 1,2 градуса. При таких условиях скорости ветра вроде вызванных штормом "Беттина" можно ожидать примерно раз в 3 года,

– обнаружили исследователи.

Интересно, что осадки соответствующего объема случаются в среднем раз в 20 лет. Эксперты отметили что интенсивность осадков выросла примерно на 5%. Более того, такие осадки стали вдвое вероятнее из-за вызванного человеческой деятельностью потепления.

В World Weather Attribution отметили, что такой вывод согласуется с предварительными прогнозами, которые показывают, что количество осадков в регионе растет из-за изменения климата.

Вызванное человеческой деятельностью потепление также приводит к увеличению количества осадков из-за зимних штормов, которые выпадают в виде дождя, а не снега. Это в свою очередь может повлечь за собой более масштабные наводнения,

– отметили исследователи.

Добавили, что с последующим потеплением осадки вследствие зимних штормов в Восточной Европе станут еще более интенсивными. Это подчеркивает необходимость срочного отказа от использования нефти, угля и газа и сокращения выбросов для достижения климатической нейтральности (net zero).

Между тем влияние изменения климата на сильные ветры в Восточной Европе менее очевидно. И хотя исторические погодные данные указывают на то, что сильные ветры бывают реже, климатические модели прогнозируют увеличение их частоты, если потепление продолжится.

Как проводили исследования Исследования проводили 11 ученых в рамках группы World Weather Attribution. Чтобы оценить, насколько глобальное потепление изменило вероятность и интенсивность обильных осадков и скорости ветра.



Использовали два индикатора: трехдневное среднее количество осадков (О x 3) и трехдневное среднее значение максимальной скорости ветра (ШВ x 3). Оба усредненные для региона исследования, где наблюдалось явление который определено рамкой в пределах 40 – 50 градусов северной широты и 25 – 45 восточной долготы.



Чтобы учесть климат региона с относительно сухим и теплым летом и влажной зимой, изучили годовые максимумы на основе циклов с июля по июнь.





(а) Наблюдаемое годовое (июль – июнь) максимальное среднее количество осадков за 3 дня зафиксировано во время шторма "Беттина" 25 – 27 ноября 2023 года в регионе Черного моря.



(b) Наблюдаемая годовая (июль – июнь) максимальная средняя скорость ветра за три дня зафиксирована во время шторма "Беттина" 26 –28 ноября 2023 года в регионе Черного моря. Область исследования выделена красной рамкой.

Война в Украине ухудшила последствия шторма "Беттина"

В World Weather Attribution отметили, что исследование подчеркивает роль полномасштабной войны России против Украины в усилении последствий шторма "Беттина".

Ведь больше всего от него пострадали украинцы, перемещенные в результате войны. Прежде всего речь идет о стариках, детях и людях с инвалидностью, которые наиболее уязвимы к заморозкам и имеют наименьшее способности эвакуироваться,

– отметили исследователи.

Научная сотрудница Института климатических изменений и окружающей среды имени Грентема при Имперском колледже Лондона отметила, что выводы совпадают с предварительными анализами, показывающими, что частота сильных дождей и снежных штормов в регионе вокруг Черного моря растет с изменением климата.

Доктор Мариам Закария заявила, что хотя исследователи имели достаточно информации для проведения анализа атрибуции, для исследования было бы полезным использование данных метеостанций. Однако многие метеостанции расположены в зоне боевых действий и на оккупированных территориях. Так что исследователи не смогли получить доступ к ним.

Климатические изменения не прекращаются во время конфликта. Война истощает ресурсы и способность стран реагировать на такие бедствия, как сильные штормы. Повреждение критически важных систем и инфраструктуры повышает уязвимость пострадавших от конфликта людей,

– отметила временная исполняющая обязанности директора Климатического центра Красного Креста и Красного Полумесяца Джули Арриги.

Также ученые заметили, что шторм "Беттина" сошел на Крым в разгар российско-украинской войны, обостряя уже имеющиеся проблемы в зонах, пострадавших от стихии.

Исследователи отметили, что война пока не повлияла на климат Украины, по крайней мере сейчас. Однако важно понимать, что климатические изменения и вооруженный конфликт усиливают разрушительные последствия друг друга.

Кроме того, отметили ученые за последние 70 лет из-за человеческой деятельности значительно ухудшились климатические условия как в Украине, так и в Молдове. Это очень сильно влияет на состояние агрокультуры. Поскольку как в Украине, так и в Молдове очень большая часть экономики связана с деятельностью в этой области. Климатические условия чрезвычайно важны в контексте экономики, подчеркнули исследователи.

Ученые отметили, что очень большие проблемы, вызванные климатическими изменениями, наблюдались в Одесской области в результате большого количества осадков.

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Климатические изменения и война усиливают разрушительные последствия друг друга

Старший преподаватель Института климатических изменений и окружающей среды при Имперском колледже Лондона отметил, что климатические изменения и вооруженный конфликт в совокупности усиливают разрушительные последствия друг друга.

Фридерике Отто рассказал, что недавние исследования WWA экстремальных погодных явлений в Африканском Роге, Западной Азии и Ливии обнаружили, что война значительно уменьшила способность людей реагировать на последствия катастрофы.

Сотни тысяч украинцев были перемещены в результате войны и продолжают страдать от повреждения гражданской энергетической инфраструктуры зимой, что негативно влияет на уязвимые категории населения в разных аспектах,

– подчеркнул Отто.

Добавил, что если человечество в дальнейшем будет использовать ископаемое топливо, то экстремальные погодные явления по всему миру будут усиливаться.

"Это будет способствовать нестабильности и сделать наш мир все менее безопасным", – подчеркнул преподаватель.