OSINT-исследователь Брайан с помощью спутниковых снимков проанализировал, какова ситуация с оборонными сооружениями возле Крымского моста, пишет 24 Канал. Аналитик пришел к выводу, что шторм, вероятно, разрушил заграждение.

Смотрите также Тайное строительство тоннеля в Крым: в Китае отреагировали на свое "участие"

Севастопольская бухта тоже может быть уязвимой

Также OSINT-исследователь предполагает, что россияне могли снять заграждение, чтобы предотвратить любой вред для них.

Во время недавних штормов, опустошивших регионы Крыма, заграждения либо были смыты из-за шторма на море, либо были сняты, чтобы предотвратить любой вред для них. Шторм заполнил воду илом, из-за чего стало сложнее определить состояние установленной защиты,

– отмечает он.

По словам аналитика, эти боны были установлены для защиты моста от атак дронов возле Керчь-Еникальского канала, под Керченским мостом. Аналогичные заграждения были смыты и в районе Севастопольской бухты.

Если оборонные конструкции россиян действительно смыло, то флот россиян в Крыму потерял безопасность и теперь уязвим для атак дронов со стороны Украины.

Также следует добавить, что в Севастополе, как пишут местные ресурсы, шторм вынес на берег морскую мину. Мина якобы оказалась учебной.

В Севастополе на берег выбросило мину / Фото из сети

Украина делает Крым непригодным для флота России