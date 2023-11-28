OSINT-дослідник Браян за допомогою супутникових знімків проаналізував, яка ситуація з оборонними спорудами біля Кримського мосту, пише 24 Канал. Аналітик дійшов висновку, що шторм, ймовірно, зруйнував загородження.

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Севастопольська бухта теж може бути вразливою

Також OSINT-дослідник припускає, що росіяни могли зняти загородження, щоб запобігти будь-якій шкоді для них.

Під час недавніх штормів, що спустошили регіони Криму, загородження або були змиті через шторм на морі, або були зняті, щоб запобігти будь-якій шкоді для них. Шторм заповнив воду мулом, через що стало складніше визначити стан встановленого захисту,

– зазначає він.

За словами аналітика, ці бони були встановлені для захисту моста від атак дронів біля Керч-Єнікальського каналу, під Керченським мостом. Аналогічні загородження були змиті й у районі Севастопольської бухти.

Якщо оборонні конструкції росіян дійсно змило, то флот росіян у Криму втратив безпеку й тепер вразливий для атак дронів з боку України.

Також варто додати, що в Севастополі, як пишуть місцеві ресурси, шторм виніс на берег морську міну. Міна нібито виявилася навчальною.

У Севастополі на берег викинуло міну / Фото з мережі

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