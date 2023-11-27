МЗС Китаю вважає повідомлення ЗМІ про нібито плани Росії та КНР побудувати підводний тунель до Криму безпідставними та не коментує їх. Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Ван Веньбінь.

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У Китаї не коментують інформацію The Washington Post

"Це повідомлення позбавлене підстав, я не коментуватиму його", – сказав Ван.

Зауважимо, що ідентична реакція була в Кремлі. Дмітрій Пєсков, прессекретар Путіна, назвав "нісенітницею" публікацію Washington Post. Він сказав, що "таке навіть не варто коментувати".

Що відомо про будівництво тунелю до Криму

Росія турбується про долю Кримського мосту, який за час повномасштабного вторгнення Україна двічі успішно атакувала. У Кремлі розуміють вразливість моста, який став важливою логістичною лінією для окупаційних військових.

Відповідно Кремль може розглядати будівництво альтернативного шляху, який би з'єднував Росія та окупований Крим. Журналісти The Washington Post у своїй публікації посилаються на інформації від українських спецслужб та офіційних осіб.

За даними американської газети, російські та китайські бізнесмени, які мають зв'язки в уряді, таємно обговорювали плани будівництва підводного тунелю.

Перехоплені електронні листи вказують на те, що одна з найбільших будівельних компаній Китаю заявила про свою готовність взяти участь.

Ймовірно, мовиться про Китайську корпорацію залізничного будівництва (CRCC), яка стверджувала про "готовність забезпечити будівництво залізничних і дорожніх об'єктів будь-якої складності в Кримському регіоні".

Також у будівництві можуть брати участь компанії, пов'язані з Аркадієм Ротенбергом, другом дитинства Путіна.

Що про будівництво тунелю кажуть експерти