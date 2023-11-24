Українські спецслужби розкрили ексклюзивні деталі, як відбувалися атаки на Кримський міст. У фільмі "Кримський міст на біс" Василь Малюк та бригадний генерал військової контррозвідки "Хантер" відхилили завісу і поділилися, як проводили надзвичайно складні спецоперації.

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СБУ вперше розповіла деталі про атаки

Спецслужби раніше відкривали завісу й розповідали, як відбулася перша атака на Кримський міст 8 жовтня 2022 року. Голова СБУ Василь Малюк уточнив, що тоді Україна використала саморобні вибухові пристрої та 15 тонн гексогену. До слова, в тротиловому еквіваленті це близько 21 тонни.

Про другу атаку на Кримський міст, яка відбулася 17 липня 2023 року, спецслужби розповідають вперше. Того дня 5 українських дронів тримали курс на переправу через Керченську протоку. Проте плани довелося різко змінювати, коли росіяни підняли у небо винищувач су-27. Тоді оперативний штаб СБУ обрав нову ціль – фрегат "Адмірал Ессен".

Дрони рухалися двома групами – два човни попереду, як розвідники, а ще три – позаду. Складність операції полягала ще у тому, що у липні ночі короткі, тому СБУ мала час максимум до 03:00. Коли росіяни підняли Су-27, то у штабі зрозуміли – їх шукають. Через це довелося зробити гак близько на 70 кілометрів, аби дістатися до встановленої цілі.

Коли дрони змінили маршрут, то СБУ отримала цікаву інформацію – на шляху був фрегат "Адмірал Ессен", Україна мала на меті уразити це судно, але сама доля підштовхнула спецслужби до цього.

Це дуже пріоритетна ціль для нас, і в якийсь момент колектив почав вагатися і думати, а чи не піти на "Ессен". Так, ми облизувалися на "Ессен". Але обійшли його на відстані 1,5 кілометра. Бо в нас була чітка задача верховного головнокомандувача. До того ж на самому кораблі вже на той час знали про існування в нас морських дронів і пильнували,

– розповів Малюк.

Генерал з позивним "Хантер" розповідає, що дрони б не змогли дійти до мосту, тому що б, теоретично, закінчилося пальне. Один надводний дрон ніс на собі близько 900 кілограмів тротилу, тому було ухвалено наступне рішення – одна група атакує Кримський міст, а інша – російський ракетоносій.

Аби потужні дрони просто не потонули, то вони вирушили на пошуки "Ессен". На жаль, наздогнати ракетоносій не вдалося, оскільки він курсував у бухту в Новоросійську. Тому в СБУ ухвалили рішення підірвати три морські дрони неподалік від берега Ялти.

А ось перша група з двох дронів змогла дійти до цілі й успішно уразила опори Кримського мосту. Один морський безпілотник пішов на таран опори залізничного мосту. Хоча зв'язок був стабільним, але без затримок не обійшлося й дрон проплив між опорами. Тоді оператор розвернув його й атакував автомобільну частину мосту. До слова, тоді спецпризначенець відпрацював влучно й потрапив в опору.

Тим часом другий дрон тримав курс на опору залізничного мосту. Саме у це момент ним проїжджав потяг, проте з пустими вагонами (такого висновку в СБУ дійшли з огляду на те, що локомотив рухався з Криму, а отже – у бочках не було пального). Другий дрон також успішно влучив в опору залізничного мосту.

До слова, агенти СБУ змогли також отримати таємні звіти огляду опор мосту, який проводили окупанти. За їхніми даними, шість із восьми "підопорників" було зруйновано, а два – пошкоджено.

Дрон SeaBaby створили спеціально, щоб атакувати опори Кримського мосту

Атакувати опори Кримського мосту виявилося завданням непростим, тому українські інженери розробили власний морський дрон – SeaBaby. "Хантер" розповів, що переправа побудована у Керченській протоці на дуже великому шару мулу. Аби міст тримався, то росіяни під кожною опорою використали 15 – 20, а можливо й навіть 30 паль. Ці стрижні встромлені у багно, нагадуючи за формою віник, й так утримують опори.

Зруйнувати цю опору було б дуже важко, але в моїх інженерів виникла геніальна думка, щоб ми постаралися перебити ці палі, і вони полопаються. Тоді опора буде ще більше тягнути міст донизу,

– розповів "Хантер".

Це завдання було дуже важко виконати технічно, оскільки Україна не мала на озброєнні необхідного озброєння. До того ж, в СБУ припускають, що літаки чи авіаційні бомби, ймовірно, не змогли б туди долетіти. Тоді спецслужби зрозуміли, що необхідно будувати власний морський дрон, і неабиякий, а потужний. Адже перед інженерами стояло завдання створити зброю, яка буде здатна донести 800 кілограмів тротилу й подолати відстань щонайменше у 800 кілометрів по морю з хвилюванням до чотирьох балів.

Важливим показником також була швидкість морського дрона. Особливо – на фінальній стадії. Як пояснив "Хантер", дрон мав наостанок відірватися від кораблів-переслідувачів та маневрувати у разі атаки вертольотів. Крім того, важливо було, щоб не зникав зв'язок з дроном.

Волонтери допомогли нам влаштувати на дронах найкращий зв'язок у світі, тому що покладатися на вироби Ілона Маска ми не могли,

– додав "Хантер".

Завдяки спільним зусиллям, Україна змогла створити морський дрон SeaBaby, який вкотре нагадав окупантам, що Кримський міст – конструкція непостійна.

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Як росіяни допомагають Україні знищити Кримський міст

Як повідомили в СБУ, росіяни допомагають Україні зруйнувати Кримський міст. Зокрема, за допомогою джерел нашим спецслужбам вдалося отримати конструкторську документацію, як створена переправа. Як наголосив "Хантер", це зіграло важливу роль у плануванні атаки на Кримський міст.

В документації ми знайшли все, що нам було потрібно, щоб зрозуміти, як ми його зруйнуємо,

– розповів "Хантер".

Крім того, допомогти спланувати атаку допомогла й звичайна цивільна росіянка, яка навіть не здогадувалася про це. Так, підполковник військової контррозвідки з позивним "Єнот" розповів, що якось росіянка відпочивала на яхті й пропливала під внутрішніми конструкціями арки мосту. Вона це зняла на відео.

Ці кадри дуже допомогли Україні, адже вони дали розуміння – у якій точці треба атакувати Кримський міст, щоб завдати максимального пошкодження.