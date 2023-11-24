Кримський міст приречений на знищення. На цьому у документальному фільмі "СБУ. Спецоперації перемоги" наголосив глава СБУ Василь Малюк.

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Путінському мосту немає місця на території України

Малюк заявив, що співробітники Служби безпеки України є справжніми фахівцями по Кримському мосту. Він згадав про той день, коли на "незаконній конструкції" трапилася перша "бавовна". Це відбулося 8 жовтня 2022 року, на наступний день після 70-річчя Путіна.

Я думаю, що в той ранок у Путіна дуже сильно боліла голова. І ми йому зробили правильний подарунок,

– сказав генерал-майор.

Вдруге СБУ вразили міст 17 липня 2023 року за допомогою морських дронів "Sea baby". І цього разу зайшли не з суші, а з моря.

Коли ми успішно влучили, це був справжній вибух емоцій….Кримський міст приречений. Ніякому путінському мосту на території України не бути,

– спрогнозував долю мосту очільник СБУ.

СБУ сплутала окупантам усі карти

У свій час кремлівська влада викинула на побудову Керченського мосту 1 мільярд доларів. Після повномасштабного вторгнення росіяни планували використати його для перекидання зброї на півострів задля здійснення подальшої окупації України. Втім, СБУ зіпсувала ворожі плани.

На сьогодні міст не функціонує повноцінно. Росіяни бояться переправляти через нього зброю, а тому вимушені доставляти її паромами.

Незручний Кримський міст і для автомобільного транспорту. Кожна автівка має бути не більше п'яти тонн. Залізничне сполучення використовується ворогом тільки для електрички не більше п'яти вагонів, розповідає Малюк.

Завдяки тому, що СБУ закріпила за Кримським мостом статус вразливого місця, російські угруповання у Херсонській та Запорізькій областях припинили отримувати військове підкріплення з Криму.