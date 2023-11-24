Тато зрадника мав проукраїнську позицію, тож через сина потрапив у катівню до окупантів. Викритому зраднику загрожує довічне.

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Що відомо про зрадника, що "здав" свого батька

Служба безпеки України з'ясувала, що викритий зрадник під час окупації Херсонської області одним з перших запропонував загарбникам свою "допомогу" у війні проти України. Так, він почав масово "здавати" Росії місця перебування учасників руху опору та членів їх сімей.

Одним із перших кого "здав" зрадник – був його батько, що мав проукраїнську позицію та виступав проти збройної агресії Росії. Батька-патріота відвезли до місцевої російської катівні. Там до нього застосовували численні тортури, якими намагались схилити до співпраці з окупантами,

– заявили в СБУ.

За їхніми даними, депутат-зрадник таки отримав посаду в окупаційній так званій "адміністрації", яку створили під керівництвом гауляйтера Сальдо. За даними СБУ, підозрюваний під час російської окупації:

відповідав за розподіл "гумдопомоги" з Росії між прихильниками кремлівського режиму;

розграбовував будинки місцевих жителів;

викрадав людей, які чинили спротив загарбникам та їхнім поплічникам;

з власної ініціативи "чергував" зі зброєю на російських блокпостах;

"розквартировував" окупантів у помешканнях громадян, що виїхали на підконтрольну Україні територію.

Після звільнення селища він залишився на території громади, де намагався "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя. Завдяки комплексним заходам співробітники СБУ встановили місцеперебування зрадника і затримали його,

– пояснили слідчі.

За їхніми даними, на підставі зібраних Службою безпеки документів затриманому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

колабораційна діяльність.

СБУ викрила зрадника, який "здав" росіянам рідного батька / Фото СБУ

СБУ ліквідувала топзрадника з Харківщини

У російському Бєлгороді 16 листопада підірвали машину так званого заступника "голови" окупаційної адміністрації Харківської області Олександра Слісаренка. Від отриманих травм він помер. За інформацією наших джерел, ця ліквідація воєнного злочинця є справою рук СБУ.

Слісаренко працював у органах внутрішніх справ України, потім був учасником антимайдану та врешті воював на боці окупантів з 2021 року. Він причетний до звірств ворогів на окупованих територіях. Детальніше про зрадника читайте за посиланням.