Про це повідомляють джерела 24 Каналу. В цього чоловіка була багата біографія, детальніше читайте на нашому сайті.

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Хто такий Олександр Слісаренко

Цей, уже колишній зрадник, колись працював в органах внутрішніх справ України. У 2014 році був активним учасником Харківського антимайдану, а в 2021 – 2022 роках воював за "ЛНР" у складі спецпідрозділу "Рись". З літа 2022 року став заступником керівника окупаційної адміністрації Харківської області з внутрішньої політики. Чоловік причетний до звірств росіян на окупованій території.

Бурхлива біографія і безславний кінець Олександра Слісаренка: дивіться відео

Суд прийшов сам. У російський Бєлгород

СБУ оголосила Слісаренку підозру у державній зраді, однак він не з'явився на суд. Тому суд сам прийшов до нього. Про підрив Слісаренка російська влада мовчить і сьогодні.

Із автомобілем, в якому він їхав, сталася "бавовна". Від травм, отриманих внаслідок вибуху, Слісаренко відправився на концерт Кобзона. За інформацією наших джерел, ця ліквідація воєнного злочинця є справою рук СБУ.



Підірване авто Олександра Слісаренка / Скриншот 24 Каналу

Його називають ждун "рускава міра". І справді: чоловік довгий час працював у карному розшуку, а після антимайдану перейшов на бік "російського підпілля" та воював проти України. Навіть мав шеврон "Будь спокоен и жди русских". Що ж, тепер Слісаренко чекає на інших "рускіх" там, де вічний супокій. Зрадник помер у лікарні.

Важливо! Відплата неминуча! Довга рука українських спецслужб дістане убивць, ґвалтівників і зрадників усюди, де б вони не ховалися!