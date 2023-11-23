Об этом сообщают источники 24 Канала. У этого мужчины была богатая биография, подробнее читайте на нашем сайте.

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Кто такой Александр Слисаренко

Этот уже бывший предатель когда-то работал в органах внутренних дел Украины. В 2014 году был активным участником Харьковского антимайдана, а в 2021 – 2022 годах воевал за "ЛНР" в составе спецподразделения "Рысь". С лета 2022 года стал заместителем руководителя оккупационной администрации Харьковской области по внутренней политике. Мужчина причастен к зверствам россиян на оккупированной территории.

Бурная биография и бесславный конец Александра Слисаренко: смотрите видео

Суд пришел сам. В российский Белгород

СБУ объявила Слисаренко подозрение в государственной измене, однако он не явился на суд. Поэтому суд сам пришел к нему. О подрыве Слисаренко российские власти молчат и сегодня.

С автомобилем, в котором он ехал, произошел "хлопок". От травм, полученных в результате взрыва, Слисаренко отправился на концерт Кобзона. По информации наших источников, эта ликвидация военного преступника – дело рук СБУ.

Взорванный автомобиль Александра Слисаренко / Скриншот 24 Канала

Его называют ждун "русского мира". И действительно, мужчина долгое время работал в уголовном розыске, а после антимайдана перешел на сторону "российского подполья" и воевал против Украины. Даже имел шеврон "Будь спокоен и жди русских". Что ж, теперь Слисаренко ждет других "русских" там, где вечный покой. Предатель умер в больнице.

Важно! Расплата неминуема! Длинная рука украинских спецслужб достанет убийц, насильников и предателей всюду, где бы они ни прятались!