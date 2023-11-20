Зловмисники проводили втікачів від мобілізації в обхід КПП заздалегідь підготовленими "лісовими стежками".

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Як працювала банда

Аби переконати військовозобов'язаних долучитися до цієї авантюри, порушники запевняли у "надійності" маршрутів. Також організатор банди обіцяв допомогти ухилянтам уникнути відповідальності, якщо їх таки затримають під час втечі.

Цим організатором був 44-річний мешканець Буковини. До незаконної діяльності він залучив 4 своїх знайомих, які мали кримінальне минуле. Один із фігурантів навіть відсидів за тяжкий злочин.

Усіх 5 учасників банди затримали / Фото СБУ

Який прибуток мали зловмисники

Слідство встановило, що за місяць учасники банди заробляли понад 100 тисяч американських доларів. Сама послуга "переправи", а також консультація щодо того, як "правильно" перетинати держкордон і власне "супровід" до сусідньої країни коштували від 3 до 5 тисяч доларів США. Ціна залежала від того, наскільки швидко ухилянт хотів виїхати з України.

Яке покарання "світить" учасникам банди

Правоохоронці провели понад 20 обшуків за місцями проживання порушників та в їхніх автомобілях. Наразі всім затриманим повідомили про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинене групою осіб. Зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі.

Довідка: За даними BBC, з початку повномасштабного вторгнення з України незаконно виїхали майже 20 тисяч чоловіків. Ще понад 21 тисячу людей затримали під час спроби нелегально перетнути кордон. За словами представника президента у Верховній Раді Федора Веніславського, від 1 до 5 відсотків військовозобов'язаних чоловіків уникають мобілізації. У ДПСУ розповіли, що з початку великої війни ухилянти понад 800 разів намагалися підкупити прикордонників. Загальна сума хабаря, який пропонували, становить понад 3 мільйони гривень.