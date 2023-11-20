Зловмисники проводили втікачів від мобілізації в обхід КПП заздалегідь підготовленими "лісовими стежками".
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Як працювала банда
Аби переконати військовозобов'язаних долучитися до цієї авантюри, порушники запевняли у "надійності" маршрутів. Також організатор банди обіцяв допомогти ухилянтам уникнути відповідальності, якщо їх таки затримають під час втечі.
Цим організатором був 44-річний мешканець Буковини. До незаконної діяльності він залучив 4 своїх знайомих, які мали кримінальне минуле. Один із фігурантів навіть відсидів за тяжкий злочин.
Усіх 5 учасників банди затримали / Фото СБУ
Який прибуток мали зловмисники
Слідство встановило, що за місяць учасники банди заробляли понад 100 тисяч американських доларів. Сама послуга "переправи", а також консультація щодо того, як "правильно" перетинати держкордон і власне "супровід" до сусідньої країни коштували від 3 до 5 тисяч доларів США. Ціна залежала від того, наскільки швидко ухилянт хотів виїхати з України.
Яке покарання "світить" учасникам банди
Правоохоронці провели понад 20 обшуків за місцями проживання порушників та в їхніх автомобілях. Наразі всім затриманим повідомили про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинене групою осіб. Зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі.