Найпоширені способи нелегального перетину кордону – це або обхід КПП, або прохід на пунктах пропуску за допомогою підробних документів чи підкупу прикордонників. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ДПСУ Андрій Демченко, передає 24 Канал.

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Хабарі на мільйони

За словами Демченка, з перших днів російської агресії до сьогодні інспекторам прикордонної служюи пропонували хабаря більше 800 разів. За цю незаконну грошову нагороду чоловіки, яким заборонено виїжджати з України, просили випустити їх за кордон.

Загальна сума хабарів – понад 3 мільйони гривень.

Також речник ДПСУ розповів, що за останній час почастішали випадки, коли військовозобов’язані намагаються "непомітно" покинути Україну: сховатися в багажнику, за різним перемичками, в салоні, у спальних відділеннях вантажівок тощо.

Ці спроби викриваються. Оперативно працює розвідувальний блок, який завчасно виявляє охочих нелегально перетнути кордон, наголосив Демченко.

Довідка: За даними BBC, з початку великої війни майже 20 тисяч чоловіків незаконно виїхали з України, аби уникнути призову. А понад 21 тисячу людей затримали при спробі нелегального перетину. 14 313 з них намагалися перейти кордон пішки або переплисти річки. Ще 6800 використати підроблені документи. За словами представника президента у Верховній Раді Федора Вениславського, уникнути мобілізації намагаються 1 – 5% чоловіків. Він каже, що це не грає значної ролі для оборони України.

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