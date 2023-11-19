Самые распространенные способы нелегального пересечения границы – это либо обход КПП, либо проход на пунктах пропуска посредством поддельных документов или подкупа пограничников. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает 24 Канал.

Смотрите также Публичность останавливала процесс: история возвращения Ермохина, которого Россия похитила из Мариуполя

Взятки на миллионы

По словам Демченко, с первых дней российской агрессии до сегодняшнего дня инспекторам пограничной службы предлагали взятки более 800 раз. За эту незаконную денежную награду мужчины, которым запрещено уезжать из Украины, просили выпустить их за границу.

Общая сумма взяток – более 3 миллионов гривен.

Также спикер ГПСУ рассказал, что за последнее время участились случаи, когда военнообязанные пытаются "незаметно" покинуть Украину: спрятаться в багажнике, за разными перемычками, в салоне, в спальных отделениях грузовиков и т.д.

Эти попытки разоблачаются. Оперативно работает разведывательный блок, заранее выявляющий желающих нелегально пересечь границу, отметил Демченко.

Справка : По данным BBC, с начала большой войны почти 20 тысяч мужчин незаконно уехали из Украины во избежание призыва. А более 21 тысячи человек были задержаны при попытке нелегального пересечения. 14 313 из них пытались перейти границу пешком или переплыть реки. Еще 6800 использовать поддельные документы. По словам представителя президента в Верховной Раде Федора Вениславского, избежать мобилизации пытаются 1-5% мужчин. Он говорит, что это не играет важную роль для обороны Украины.

Как убегают уклоняющие: последние случаи