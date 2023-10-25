Инцидент произошел минувшей ночью. Нарушителем оказался гражданин Украины, 2002 года рождения. Чтобы пересечь границу, он скрылся под одеялом.

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Юноша пытался незаконным способом избежать прохождения пограничного контроля, поскольку не имел законных оснований для выезда за пределы Украины. Парень скрылся в спальном отделении кабины грузового автомобиля, которым управлял его отец – 44-летний гражданин Украины,

– говорится в сообщении.



Юноша стал буквально человеком-одеялом, чтобы его не заметили пограничники / Фото Госпогранслужба

В действиях парня видят уклонение

Отмечают, что молодого человека привлекли к ответственности за попытку незаконного пересечения границы. Также в его действиях усматриваются признаки "уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период".

Более того, к ответственности привлекут и отца парня. Как отметили в Госпогранслужбе, в действиях водителя грузовика содержатся признаки "незаконной переправки лиц через государственную границу Украины".



Отец спрятал сына под одеялом и пытался незаметно перевезти через границу / Фото Госпогранслужба

Пограничники сообщили правоохранителям об обнаружении этих фактов.

Внимание. По данным МВД по состоянию на начало октября в Украине возбуждено более 7 тысяч уголовных производств по уклонению.

Попытки незаконного пересечения границы