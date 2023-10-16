Согласно действующему законодательству, за границу могут уезжать мужчины, имеющих 3 и более несовершеннолетних детей. Мужчина решил использовать это основание для пересечения границы, поэтому "нашел" еще 2 детей.

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Пограничники задержали на границе военнообязанных

Сотрудники Мукачевского отряда задержали на пункте пропуска "Солотвино" 45-летнего мужчину. Он притворялся многодетным отцом. Чтобы пересечь границу и выехать в Румынию, мужчина предоставил свидетельства о рождении троих детей.

Пограничники получили документы, которые свидетельствовали о рождении двойняшек в Молдове 16 сентября. Впрочем, свидетельства оказались ложными. Когда сотрудники ГПСУ указали на это мужчине, он признался, что приобрел их за 4 000 долларов.



Поддельное свидетельство о рождении / Фото ГПСУ

На пункте пропуска "Косино" еще один 45-летний мужчина пытался незаконно уехать за границу. Военнообязанный приобрел себе справку военно-врачебной комиссии, в которой определили мужчину непригодным к службе из-за якобы болезни позвоночника. В ходе проверки пограничники обнаружили, что документ поддельный.



Поддельная справка от ВВК / Фото ГПСУ

За этими фактами работники ГПСУ обратились в полицию в Закарпатской области и заявили о подделке документов.

В Украине разоблачили агента Кремля

В Закарпатье разоблачили агента Кремля, служивший в Госпогранслужбе. Следователи Государственного бюро расследований сообщили, что подозреваемый прибыл на службу в июне 2022 года из Лисичанска. В августе того же года он возглавил группу киберзащиты отделения связи одного из подразделений границы.

Впоследствии оказалось, что пограничник работал на оккупантов. Известно, что недавно он в составе группы уклонистов незаконно пересек границу с Венгрией. После этого в российских каналах начала появляться информация, что предатель работал более года в спецслужбах России. Также пропагандисты заявили, что в ближайшее время будут опубликованы интервью с ним.

В настоящее время ГБР заочно сообщило мужчине о подозрении в дезертирстве, также ему готовят подозрение в госизмене.