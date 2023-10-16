Згідно з чинним законодавством, за кордон можуть виїжджати чоловіки, які мають 3 і більше неповнолітніх дітей. Чоловік вирішив використати цю підставу для перетину кордону, тому "знайшов" ще 2 дітей.

До теми Змінено правила щодо перетину державного кордону: кого саме вони стосуються

Прикордонники затримали на кордоні військовозобов'язаних

Працівники Мукачівського загону затримали на пункті пропуску "Солотвино" 45-річного чоловіка. Він удавав багатодітного батька. Аби перетнути кордон і виїхати в Румунію чоловік надав свідоцтва про народження трьох дітей.

Прикордонники отримали документи, як свідчили буцімто про народження двійнят у Молдові 16 вересня. Утім, свідоцтва виявилися фальшивими. Коли співробітники ДПСУ вказали на це чоловіку, той зізнався, що придбав їх за 4 000 доларів.



Підроблене свідоцтво про народження / Фото ДПСУ

На пункті пропуску "Косино" ще один 45-річний чоловік намагався незаконно виїхати за кордон. Військовозобов'язаний придбав собі довідку військово-лікарської комісії, у якій визначили чоловіка непридатним до служби через нібито хворобу хребта. Під час перевірки прикордонники виявили, що документ підроблений.



Підроблена довідка від ВЛК / Фото ДПСУ

За цими фактами працівники ДПСУ звернулися до поліції в Закарпатській області й заявили про підробку документів.

В Україні викрили агента Кремля

На Закарпатті викрили агента Кремля, який служив у Держприкордонслужбі. Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили, що підозрюваний прибув на службу у червні 2022 року з Лисичанська. У серпні того ж року він очолив групу кіберзахисту відділення зв'язку одного з підрозділів кордону.

Згодом виявилося, що прикордонник працював на окупантів. Відомо, що нещодавно він у складі групи ухилянтів незаконно перетнув кордон з Угорщиною. Після цього у російських каналах почала з'являтися інформація, що зрадник працював понад рік у спецслужбах Росії. Також пропагандисти заявили, що найближчим часом опублікують інтерв'ю з ним.

Наразі ДБР заочно повідомила чоловіку про підозру у дезертирстві, також йому готують підозру у держзраді.