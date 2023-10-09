Агент Кремля понад рік служив на кордоні на Закарпатті зв'язківцем. Уродженець Луганська прибув на службу на Закарпаття у червні 2022 року з Лисичанська.
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Агенту російських спецслужб повідомили про підозру у дезертирстві
У серпні 2022 року його призначили начальником групи кіберзахисту відділення зв'язку одного з підрозділів кордону. В Офісі генпрокурора повідомили, що російський агент не мав доступу до державної таємниці.
Тому витік секретної інформації через нього не підтвердився.
Працівники ДБР у співпраці з СБУ та Держприкордонслужбою заочно повідомили агенту російських спецслужб про підозру у дезертирстві. Також готується повідомлення про підозру у держзраді.
За оперативними даними, нещодавно він у складі групи ухилянтів незаконно перетнув кордон з Угорщиною. Після цього в одному з російських пабліків з'явилася інформація про те, що зрадник тривалий час працював агентом спецслужб Росії і зараз перебуває у Москві.
Росіяни стверджували, що він вів підривну діяльність проти України й обіцяли згодом опублікувати інтерв'ю зі зрадником.
В Україні затримала агента-снайпера ФСБ
- СБУ затримала агента-снайпера ФСБ, який готував замах на командування ЗСУ на Запоріжжі. Агент – четвертий учасник російської мережі, яка готувала замах на командування Сил оборони.
- Четвертим фігурантом агентурної мережі Росії виявився мешканець обласного центру, колишній військовий з позивним "Фантом".
- У СБУ повідомили, що представник ФСБ поставив нове завдання перед "Фантомом" – скоригувати ворожий удар по фронтових позиціях ЗСУ із застосуванням російських вогнеметних систем "Солнцепек".
- Однак українським правоохоронцям вдалося запобігти діям агента ФСБ.