Банда залякувала людей та "вішала" на них вигадані борги. Якщо платити відмовлялись – бандити погрожували потерпілим насильством та "конфіскацією" приватного майна, інформує 24 Канал.

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Деталі справи

Організатором злочинного угруповання виявився Іван Чубирко – давній соратник і кум Віктора Медведчука. Додамо, що він є чоловіком сестри Оксани Марченко. Свого часу "зірковий кум" призначив Чубирка керівником обласного осередку забороненої партії ОПЗЖ

У березні 2022 року Чубирко планував стати народним депутатом замість свого однопартійця Іллі Киви, якого на той час вже позбавили депутатського мандата. Однак не склалось.

За даними слідства, затриманий депутат облради організував банду, яка намагалась тримати в страху жителів прикордонного регіону і "вибивала" з них гроші. Для цього вони створювали штучні конфліктні ситуації або вигадані "комерційні" спори, а потім вимагали гроші за їх вирішення,

– мовиться у повідомленні СБУ.

Депутат разом зі своєю "правою рукою" – ще одним кримінальним авторитетом – вимагали від місцевого підприємця 135 тис. доларів вигаданого боргу. Стягнути кошти хотіли як плату за нібито використання їхнього авторитету під час здійснення операцій з нерухомістю.

Щоб змусити чоловіка віддати гроші, поплічник лідера банди викрав у чоловіка автомобіль та обіцяв повернути у разі виплати всієї суми "боргу".

Кума Медведчука затримали / Фото СБУ

Співробітники СБУ затримали депутата та його спільника "на гарячому": підприємець якраз передавав їм першу частину "боргу" у розмірі 20 тис. доларів.

Обвинуваченим мають висунути підозру за двома статтями. Їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі та конфіскація майна.

Схожий випадок у Вінницькій області

Нещодавно Служба безпеки України викрила кримінального авторитета Вінниччини на прізвисько "Комар". Понад десять років він із поплічниками тероризували місцеве населення – також приписували людям вигадані борги та вимагали грошей.

Схема така ж, як і у випадку з Чубирком, за відмову платити "борг", людям погрожували фізичною розправою та знищенням приватного майна.

Затримали бандитів під час передачі частини коштів від місцевого підприємця.