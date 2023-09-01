СБУ затримала учасника агентурної мережі ФСБ із позивним "Фантом". Він четвертий учасник агентурної мережі, яка на 9 травня 2023 року готувала замах на командування Сил оборони у Запорізькій області.

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Окупанти готували замах на командування ЗСУ на 9 травня

Українські силовики запобігли замаху напередодні 9 травня, коли затримали двох організаторів ворожої групи. Згодом було викрито їхнього спільника, який у власній квартирі під ліжком 6-річної доньки ховав зброю та боєприпаси.

Тепер же українська спецслужба розшукала четвертого учасника, який після серії затримань його поплічників "заліг на дно".

Четвертим фігурантом виявився мешканець обласного центру, колишній військовий, який володів навичками стрільби зі снайперської гвинтівки безшумної стрільби "Вінторєз". Цю зброю виробляють у Росії та використовують насамперед підрозділи спецназу.

Розмова, як агент-снайпер обговорює зі спільником місце тайника і тип зброї для замаху: дивіться відео

Саме з такої гвинтівки "Фантом" мав здійснити замах на командування бойових підрозділів ЗСУ, які воюють на передовій південного фронту.

Агент ФСБ отримав нове завдання

На "Фантома" згодом знову вийшов представник ФСБ, який поставив нове завдання – скоригувати ворожий удар по фронтових позиціях ЗСУ із застосуванням російських вогнеметних систем "Солнцепек".

"Фантом" намагався використовувати своїх знайомих з фронтових районів області для збору розвідданих про місця базування українських захисників.

СБУ затримала агента-снайпера ФСБ / Фото СБУ

У результаті багатоетапної спецоперації співробітники Служби безпеки затримали російського агента і тим сам запобігли ворожому удару по передових підрозділах ЗСУ.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого вилучено понад пів тисячі набоїв різного калібру, у тому числі патрони 308 win для стрільби зі снайперської гвинтівки. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.